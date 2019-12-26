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Голые студенты устроили откровенную фотосессию с животными

2.2т
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Студенты ветеринарного факультета университета Месси в Новой Зеландии снялись без одежды с животными для благотворительного календаря на 2020 год.

50 голых парней и девушек снимали зимой и весной. Чтобы попасть в календарь, им приходилось мокнуть под дождем и мерзнуть на улице без одежды, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Благотворительный календарь 2020

Благотворительный календарь 2020

Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Благотворительный календарь 2020

Благотворительный календарь 2020

Facebook Barely There Vet Calendar 2020

На страницах календаря они позируют на ферме с различными животными, в том числе коровами, лошадьми, собаками и овцами.

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"Сами съемки были довольно хаотичными. Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия многочисленных голых людей и животных", – рассказала 22-летняя студентка Кейтлин Уайт, которая участвовала в создании календаря.

Благотворительный календарь 2020

Благотворительный календарь 2020

Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Благотворительный календарь 2020

Благотворительный календарь 2020

Facebook Barely There Vet Calendar 2020

Обнаженный календарь можно приобрести за 7,70 фунтов стерлингов (примерно 230 гривен). Десять процентов выручки студенты планируют отдавать организации Pet Refuge New Zealand, которая помогает животным, пострадавшим от домашнего насилия.

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Pen News

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Pen News

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Новозеландские студенты устроили откровенную фотосессию

Pen News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее откровенную фотосессию с овцами устроили британские студенты.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Новая Зеландия
Теги
фотосессия животные университет
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