Голову качай! Лучшие учителя Украины снялись в клипе

Группа ТНМК записала трек "Прокачай" совместно с лучшими учителями Украины и лауреатами ежегодной национальной "Нобелевской премии для учителей".

Презентация песни состоялась на церемонии награждения Global Teacher Prize Ukraine 2019 в Национальной Опере, написали музыканты на официальной Facebook-странице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В записи клипа приняли участие лучшие педагоги-новаторы Украины 2017 и 2018 годов – Пауль Пшеничка (лучший учитель физики мира 2004 года), Александр Жук и финалисты "Нобелевской премии для учителей" в 2019 году – Татьяна Веркалец, Оксана Ратушняк и Юрий Гайдученко.

"Песня была создана специально к церемонии награждения лучших креативных педагогов страны", – отметили музыканты.

Пауль Пшеничка в клипе ТНМК скрин видео

Тетяна Веркалец в клипе ТНМК скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно назван лучшего учителя Украины в 2019 году.

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