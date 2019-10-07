Global Teacher Prize Ukraine: назван самый лучший учитель страны

Учительница Наталья Кидалова специализированной школы I-III ступеней № 23 Мелитополя (Запорожская область) победила в ежегодной национальной премии Global Teacher Prize, которую в третий раз вручают в Украине.

Торжественная церемония награждения состоялась в Национальной опере в Киеве. Победительница получила 250 000 гривен, поездку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 и один год бесплатного обучения от организатора премии – "Освіторії", пишет ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Учительница английского языка и зарубежной литературы, украинского языка и литературы Наталья Кидалова одержала победу в почти 3000 учителей, которые подавались на награду. Отмечается, что в финал "Нобелевской" премии для учителей вошло 10 педагогов.

На уроках Кидаловой ученики не только изучают произведения классиков, но и читают рэп. Учительница является тренером и координатором Южного хаба Всеукраинской программы поддержки образовательных реформ "Демократическая школа". Благодаря ее активности школа выиграла оборудование для smart-класса.

Наталья Кидалова Освитория

вручение премии Освитория

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