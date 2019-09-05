Глава Сбербанка России предложил отменить экзамены в школах

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф предложил избавиться от экзаменов в школах, потому что они приучают учеников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться.

Об этом заявил Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его мнению, дети из школы уже выходят "с инвалидностью", пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которую я вынес из школы, – я ненавижу процесс оценивания и экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей – убить экзамены", – сказал глава Сбербанка.

По его словам, люди в учебном заведении привыкают к системе оценивания, а в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре студенты пришли на экзамен с поддельными паспортами.

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