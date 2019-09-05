Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Глава Сбербанка России предложил отменить экзамены в школах

944 Читать материал на украинском

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф предложил избавиться от экзаменов в школах, потому что они приучают учеников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться.

Об этом заявил Греф во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его мнению, дети из школы уже выходят "с инвалидностью", пишет Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Новости
С мужем под руку: на Закарпатье девушка сдавала экзамен сразу после свадьбы. Видео

"Я вам честно скажу одну из главных вещей, которую я вынес из школы, – я ненавижу процесс оценивания и экзамены. Это катастрофа. Одна из моих личных целей – убить экзамены", – сказал глава Сбербанка.

По его словам, люди в учебном заведении привыкают к системе оценивания, а в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

Глава Сбербанка России предложил отменить экзамены в школах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре студенты пришли на экзамен с поддельными паспортами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Персона
Герман Греф
Место
Россия
Теги
школа Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
8
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Правильно ! Россиянину достаточно трёх классов, или казачьей, или церковной школы .1-2 классы, счёт и письмо. 3 класс, минно-подрывное дело, основы православия и почитание дИдов. От шибко грамотных ,Державе вред один .Брожение в умах и сомнения .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вывод - на паРРаше одни умственные инвалиды!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0