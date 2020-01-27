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Где в Украине больше всего страдают от школьного буллинга: названы регионы-лидеры

1.3т
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Больше всего дел по буллингу в школах Украины, в период с 19 января 2019 года по 13 января 2020 года, рассмотрели в Киевской области – 22, из которых признано вину в 15 делах, а оправдано – в 7.

Об этом сообщили в ответ на информационный запрос УНН в департаменте информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины. Так, в Кировоградской области рассмотрено 20 дел (признано вину в 10, оправдано также в 10), а в Житомирской – 16 дел (признано вину в 10, а оправдано в 6), пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Также в Киевской области в суд было направлено 37 дел по буллингу, в Кировоградской – 26, в Житомирской – 21", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Киевщине наложили штраф на человек, совершивших правонарушения, на сумму 14620 грн, на Житомирщине – на 7120 грн, а на Кировоградщине – на 11050 грн.

Где в Украине больше всего страдают от школьного буллинг: названы регионы-лидеры

Где в Украине больше всего страдают от школьного буллинг: названы регионы-лидеры

www.unian.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украино-белорусский клип о буллинге ЛГБТ-школьников растрогал весь мир.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
буллинг дети школа
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