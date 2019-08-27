Фото девочки из Шотландии в первый день в школе поразило сеть: в чем дело

Пятилетняя Люси из Шотландии стала знаменитостью после того, как ее мать опубликовала фотографии дочери в Facebook – перед первым днем в школе и после него.

По словам матери Джилл, Люси "любит быть чистой" и идеально выглядела перед тем, как отправиться в школу. После дня игр с подругами, ее одежда превратилась в нечто хаотичное, пишет BBC news Украина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Она очень любит школу, и это был ее первый день во втором классе начальной школы, поэтому она очень хотела надеть новые вещи", – рассказывает Джилл.

Когда Джилл днем увидела, в каком состоянии дочь вернулась домой, она спросила, чем занималась Люси. Девочка ответила, что не было ничего удивительного.

Мать послала отцу Люси фотографии после того, как он спросил, как прошел первый день дочери в школе.

"Он подумал, что это действительно смешно, поэтому мы поделились этим с друзьями и семьей в своем Facebook", – сказала Джилл.

А после этого они отправили фотографии в местную газету Barrhead News, где отметили, что снимки стали любимым набором фото, иллюстрирующие возвращения к учебе.

По словам матери, Люси спокойно отнеслась к такой реакции пользователей соцсети и сказала всем "О, я знаменитая".

девочка Люси BBC News Украина

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