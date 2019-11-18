Феерично! Украинские студенты победили на конкурсе инноваций в Сингапуре

Четверо учеников Малой академии наук Украины завоевали золотые медали на Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019 в Сингапуре.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора по международным отношениям МАН Евгений Кудрявец.

"Феерическая победа на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019 в Сингапуре. 4 золотых медали в учащихся Малой академии наук Украины: Ольги Харасахал, Софии Петришин, Назара Поночевного и Дмитрия Лопушанского", – рассказал Кудрявец.

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Также отмечается, что Харасахал получила на AIGC-2019 абсолютную победу – награду "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)".

Украинские школьники победили на конкурсе инноваций в Сингапуре Facebook Евгений Кудрявец

Как сообщили в пресс-службе МАН, юные изобретатели представляли проекты, которые уже имеют рабочий прототип и готовы к запуску на мировых рынках.

В составе жюри были представители Массачусетского технологического института, Наньянского технологического университета, Государственного университета Малайзии и других ведущих научных учреждений мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники вошли в топ-10 всемирной олимпиады по робототехнике.

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