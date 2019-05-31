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Это потрясающе! Девочка опередила по IQ Эйнштейна и Хокинга

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В Великобритании 13-летняя девочка из Индии Сурьянши Сури Ранджан показала уровень интеллекта, IQ, на уровне в 162 балла, благодаря чему вошла в 1% умнейших людей планеты.

Об этом пишет известный британский таблоид The Sun.

Отмечается, что девочка росла в Западной Бенгалии и с первых лет жизни показывала удивительные способности к обучению, рано начав говорить, играть в шахматы и читать, во время обучения ей было скучно даже при самых сложных задачах.

Родители серьезно волновались за Сури, поскольку ей не были интересны обычные игрушки, она занималась только развивающими играми.

Это потрясающе! Девочка опередила по IQ Эйнштейна и Хокинга

После переезда в Британию она сдала тест в Mensa, сообщество людей с IQ высшим, чем у 98% населения Земли.

Оказалось, что коэффициент ее интеллекта составляет целых 162 балла, что на два балла выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Средний показатель, при этом, составляет всего 100 баллов.

Интересно, что отец Сури является одаренным банкиром и тоже пытался попасть в сообщество, но его тесты показали уровень IQ всего в 142 балла.

Это потрясающе! Девочка опередила по IQ Эйнштейна и Хокинга

Несмотря на удивительные умственные способности, девочка пока не хочет связывать свою жизнь с наукой, поскольку получает от пения столько же удовольствия, сколько и от сложных математических задач, в связи с чем хочет стать поп-звездой.

Она хотела бы писать песни, как Адель, но собирается изучать биомедицинскую инженерию в университете Принстона. Родители готовы оказывать ей всестороннюю поддержку вне зависимости от ее выбора.

Это потрясающе! Девочка опередила по IQ Эйнштейна и Хокинга

Напомним, ранее британский ведущий удивил общественность заявлением о необходимости запрета домашнего задания и намерением прекратить обучение своего сына в школе в возрасте 10 лет.

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