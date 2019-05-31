Это потрясающе! Девочка опередила по IQ Эйнштейна и Хокинга

В Великобритании 13-летняя девочка из Индии Сурьянши Сури Ранджан показала уровень интеллекта, IQ, на уровне в 162 балла, благодаря чему вошла в 1% умнейших людей планеты.

Об этом пишет известный британский таблоид The Sun.

Отмечается, что девочка росла в Западной Бенгалии и с первых лет жизни показывала удивительные способности к обучению, рано начав говорить, играть в шахматы и читать, во время обучения ей было скучно даже при самых сложных задачах.

Родители серьезно волновались за Сури, поскольку ей не были интересны обычные игрушки, она занималась только развивающими играми.

После переезда в Британию она сдала тест в Mensa, сообщество людей с IQ высшим, чем у 98% населения Земли.

Оказалось, что коэффициент ее интеллекта составляет целых 162 балла, что на два балла выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Средний показатель, при этом, составляет всего 100 баллов.

Интересно, что отец Сури является одаренным банкиром и тоже пытался попасть в сообщество, но его тесты показали уровень IQ всего в 142 балла.

Несмотря на удивительные умственные способности, девочка пока не хочет связывать свою жизнь с наукой, поскольку получает от пения столько же удовольствия, сколько и от сложных математических задач, в связи с чем хочет стать поп-звездой.

Она хотела бы писать песни, как Адель, но собирается изучать биомедицинскую инженерию в университете Принстона. Родители готовы оказывать ей всестороннюю поддержку вне зависимости от ее выбора.

Напомним, ранее британский ведущий удивил общественность заявлением о необходимости запрета домашнего задания и намерением прекратить обучение своего сына в школе в возрасте 10 лет.

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