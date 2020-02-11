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"Это ад": в российском детсаду развесили фото окровавленных детей

1.3т
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В одном из детсадов Москвы (Россия) развесили календари к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где изображены окровавленные дети в образе фронтовиков.

Об инциденте рассказал отец одного из воспитанников дошкольного учреждения Алексей Бигильдин на Facebook-странице, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото плакатов, доскролльте до конца страницы).

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"Вот такие плакаты с окровавленными детьми развесили в нашем детском саду. И предлагают сделать фотосессию в таком же стиле. Такого ада стоит ждать после новогоднего обращения, но все же вызывает удивление то, как неуклюже работает пропаганда", – подчеркнул Бигильдин.

По его словам, в детсаду объяснили, что таким образом дети будут лучше помнить войну и больше знать о ней. Мужчина удивился, что так называемую "память" навязывают маленьким детям.

Дети в образе фронтовиков

Дети в образе фронтовиков

Facebook Алексей Бигильдин

Дети в образе фронтовиков

Дети в образе фронтовиков

Facebook Алексей Бигильдин

Как написал OBOZREVATEL, в России школьников заставили написать прадеду на фронт.

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Автор
Оксана Воля
Тема
Дошкольный период
Место
Россия Москва
Теги
Новости России дети календарь детский сад
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какие то совсем позорные "диды" у паРРашников! Скот росейский - вам не стыдно? За всю ту чушь, шо вы наплели вокруг самого страшного, что у вас было в истории? Даже детей в это вмазали! какие же вы негодяи, росеяны! Твари, мародёры и убийцы!
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Roma Roma
Roma Roma
Ну где там чудо патриотические рюськие тролли?????!!!!!
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