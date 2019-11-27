"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

В Львове одна из школ опозорилась из-за покупки старой мебели для одежды и обуви ученикам, на которые родители сдавали деньги.

О курьезе сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" жительница Львова Леся Балонин, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родители, вот скажите, пожалуйста, сдавали деньги в класс на шкаф для одежды и обуви, а купили это. Что скажете?" – написала Балонин.

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В сети пользователи возмутились такой "покупки". Некоторые заметили, что такую мебель бесплатно отдают, а родительский комитет решил присвоить себе средства. Кто-то отметил, что в класс можно добавить ковер на стену, диван, и учительница может переехать жить в школу.

Мебель, которые купили в класс Facebook Леся Балонин

"Ковра на стену не хватает", "Такое на ОЛХ бесплатно отдают", "Главное, чтобы бар не забыли заполнить", "Наверное мебель дома мешали, а так и мебель в класс, и деньги – в карман", – написали в комментариях .

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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