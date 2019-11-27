Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

4.7т
Читать материал на украинском

В Львове одна из школ опозорилась из-за покупки старой мебели для одежды и обуви ученикам, на которые родители сдавали деньги.

О курьезе сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" жительница Львова Леся Балонин, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родители, вот скажите, пожалуйста, сдавали деньги в класс на шкаф для одежды и обуви, а купили это. Что скажете?" – написала Балонин.

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот

В сети пользователи возмутились такой "покупки". Некоторые заметили, что такую мебель бесплатно отдают, а родительский комитет решил присвоить себе средства. Кто-то отметил, что в класс можно добавить ковер на стену, диван, и учительница может переехать жить в школу.

Мебель, которые купили в класс

Мебель, которые купили в класс

Facebook Леся Балонин

"Ковра на стену не хватает", "Такое на ОЛХ бесплатно отдают", "Главное, чтобы бар не забыли заполнить", "Наверное мебель дома мешали, а так и мебель в класс, и деньги – в карман", – написали в комментариях .

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот комментариев

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот комментариев

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот комментариев

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот комментариев

"Еще бы ковра на стену!" В школе Львова опозорились мебельной рухлядью. Фото

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Львов
Теги
скандал в школе школа
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
10
14
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скоро мебель из Икеи, сделанную в России, будут закупать. Когда обещанный Петей магазин откроется.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Хо-хлы это цыгане, тащат всякую Ху..ню,ни ума ни фантазии.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Хо Хол
Хо Хол
уграинзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1