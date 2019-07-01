В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов: топ-5 ошибок

В Украине началась вступительная кампания. С 1 июля 2019 года абитуриенты должны регистрировать свои электронные кабинеты, однако не всем это удается. Опубликованы основные ошибки поступающего и порядок действий для их исправления.

Об этом сообщает Osvita.ua. Для регистрации кабинета нужно указать адрес электронной почты, пароль, данные сертификата ВНО, данные документа о полном общем среднем образовании.

Так, одна из распространенных проблем – когда в реестре сертификатов ВНО не найдено сертификата с параметрами поступающего. В таком случае абитуриент должен прислать на электронную почту технического администратора системы (ez@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка регистрации П1.1". К письму добавить: сканкопию (фото) сертификата (с номером, пином, годом выпуска) и скриншот с ошибкой. По результатам проверки технический администратор сообщит о добавлении действительного сертификата в реестр или о недействительности сертификата.

Следующая распространенная ошибка – в реестре документов об образовании не найдено свидетельства/аттестата с параметрами поступающего. Тогда поступающий направляет по электронной почте технического администратора системы (ez@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка регистрации П1.2". К письму добавляет: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи) и скриншот с ошибкой.

Бывает, что поступающий настаивает, что именно у него действующее свидетельство/аттестат. Однако в реестре документов об образовании свидетельство/аттестат с параметрами поступающего обозначен как аннулирован. Порядок действий такой: поступающий направляет по электронной почте технического администратора системы (ez@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка регистрации П1.3". К письму добавляет: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи) и скриншот с ошибкой.

Вступление-2019 педагогическая пресса

Еще одна распространенная проблема – в данных поступающего, что уже содержатся в ЕДЕБО, имеется свидетельство/аттестат, но указано другой действующий сертификат ВНО указанного года выдачи. Тогда поступающий должен прислать на электронную почту технического администратора системы (ez@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка регистрации П2.1". К письму он добавляет: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выпуска), паспорта/документа, удостоверяющего личность (с ФИО, датой рождения, серией, номером), и скриншот с ошибкой.

Новости Опубликована инструкция по работе с электронным кабинетом для абитуриентов

Также в данных поступающего, что уже содержатся в ЕДЕБО, имеется сертификат, но может быть указано иное действующее свидетельство/аттестат. В таком случае поступающий направляет по электронной почте технического администратора системы (ez@inforesurs.gov.ua) письмо с темой: "Ошибка регистрации П2.2". К письму он добавляет: сканкопию (фото) свидетельства/аттестата (с ФИО, серией, номером, датой выдачи), сертификата (с ФИО, номером, пином, годом выпуска), паспорта/документа, удостоверяющего личность (с ФИО, датой рождения, серией, номером), и скриншот с ошибкой.

Электронный кабинет поступающего Министерство образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стартовала горячая линия МОН относительно вступительной кампании 2019, которая будет работать до 9 августа.

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