Эксперт назвал основную причину плохого изучения английского в школах Украины

Образовательный эксперт Виктор Громовой заявил, что одной из причин плохого качества преподавания английского языка в украинских школах является низкий уровень их финансирования.

Как рассказал педагог, не все учебные заведения могут позволить себе приобрести отличные современные оксфордские пособия. А в учебниках по английскому языку украинских авторов очень много ошибок, пишет Gazeta.ua.

Новости Английский язык станет обязательным для украинских военных

"Сейчас очень сложно найти хорошего учителя английского, даже в столице Украины. В сельской местности кадровая ситуация значительно хуже. Там иностранную часто просто отдают другим педагогам", – отметил Громовой.

По его словам, молодежь не хочет работать в школе, потому что их не устраивает зарплата. А для учеников преподают иностранный язык в основном пенсионеры, однако через несколько лет и им замены не найдется.

Также следует отметить, что в 2019 году 56% выпускников набрали на ВНО менее половины баллов – 150. 12,7% абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл "сдал/не сдал", который был на уровне 19. С 79 594 участников только 36 получило высший балл.

Эксперт назвал причину плохого изучения английского в школах Украины Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский возмутили ошибки в учебнике по английскому языку для школьников.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram