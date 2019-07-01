Эксперт назвал основную причину неутешительных результатов ВНО-2019 в Украине

Экс-руководитель Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук рассказал, что основная причина неутешительных результатов ВНО – это качество тестов.

Как объяснил эксперт в интервью Gazeta.ua, разные задачи должны быть для разных групп абитуриентов.

"Тест для людей, которые просто составляют ГИА, и для будущих математиков и физиков должен отличаться. Другими должны быть и задания для людей, поступающих на филологию или журналистику", – отметил Ликарчук.

Как сообщается, тесты ВНО устарели. Ведь современную технологию проведения вводили еще в 2006 году. Концептуальные подходы к заключению тестов уже давно не соответствуют требованиям, которые существуют сейчас. Поэтому их необходимо изменить.

Специалист уточнил, что позволил бы абитуриентам сдавать ВНО несколько раз, а потом они бы выбирали лучший результат.

ВНО-2019 rubryka.com

"Необходимо отходить от тестов на бумажных носителях. В эпоху быстрого развития информационных технологий не целесообразно печатать задачи и возить их через всю Украину, тратя на это миллионы гривен из государственного бюджета. Такая практика была нормальной 10-12 лет назад, но не сегодня", – добавил эксперт.

Также, по мнение Ликарчука, тест не должен содержать более 50 вопросов, как сейчас, а достаточно 10-15. Но они должны проверить умение абитуриента использовать приобретенные знания в практической деятельности.

Экс-руководитель УЦОКО считает неправильным, что школа работает на ВНО. Уроки превращают в подготовку к тестированию. Поэтому не выполняется учебная программа.

Эксперт отметил, что если форма теста не изменится в ближайшее время, то абитуриенту на подготовку пойдет 4-5 лет.

"Стоит признать, что ВНО действительно породило репетиторство. Многие в этом видят трагедию, но я считаю по-другому. Ведь без них количество учеников, которые не прошли порог "не сдал" был не 15, а 60 процентов", – рассказал Ликарчук.

ВНО-2019 Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке четверо одноклассников, ученики школы №9, составили ВНО на 200 баллов.

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