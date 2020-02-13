Экс-чиновница Харьковской ОГА попала в скандал из-за фейкового диплома

Бывшая советница экс-главы Харьковской облгосадминистрации Мария Андреас подделала диплом о высшем образовании – местная прокуратура №2 направила дело в суд.

Установлено, что при прохождении конкурса на должность госслужащего Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания подозреваемая предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Нацсовет сообщил правоохранительным органам, что диплом является поддельным. Поэтому женщина спецпроверке не прошла.

Обвинительный акт в отношении Андреас направлено в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Экс-чиновнице избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет", – говорится в сообщении.

Мария Андреас город Х

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Раду прошли шесть "Слуг народа" без высшего образования.

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