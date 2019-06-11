Недавно у меня на приеме был усталый четырёхлетний малыш. Он обречённо вздыхал, слушая пространную речь мамы о своих многочисленных успехах и победах.

Ребенок-победитель Parents.ru

Малыш никак не реагировал на восторги мамы и, казалось, что он даже немного стыдился того, что она говорила. Хотя любой психолог вам скажет, что дети этого возраста очень радуются своим успехам, им весьма приятны похвалы значимого взрослого и они любят и хотят быть победителями. Но малыш безмолвствовал, воткнув взгляд в одну точку. В карточке было написано "энурез" и "транзиторные тики". Оказалось, что интеллектуальным развитием дитяти мама занялась буквально с трех месяцев и очень сильно беспокоилась о том, чтобы ее чадо "бежало впереди всех". Да, малыш уже бегло читал, играл на скрипке, имел какой-то цветной пояс по карате, обыгрывал дедушку-профессора в шахматы, но это совершенно не обеспечивало ему ни здоровья и радости жизни. Финальной точкой в рассказе мамы было то, что малыш вообще "неблагодарный" и стал плох тем, что проявляет к супермаме агрессию. Заодно он дубасит и коллег по садику.

Да, именно так нередко заканчиваются истории про детей-победителей, как, впрочем, похожий финал случается и у детей проигравших. Тщеславные родители-перфекционисты – вот сущее наказание для детей. Удовлетворяя свои собственные амбиции и решая свои личные проблемы, они "прокачивают" детей, неистово тянут своих чад на вершину, совершенно не заботясь о том, комфортно ли там будет ребенку. Потому что удержаться на вершине намного сложнее, чем на нее забраться.

Я всегда задаю родителям, которые хотят сделать из ребенка звезду, вопрос: "А что дальше?". Если родитель имеет конструктивный план действий на послепобедное будущее, то это дает и мне понимание, что ребёнка примут и с победой, и с поражением, что он будет любим и ценен независимо от тех наград, которые могут повесить на стены родители. Но если родителей этот вопрос ставит в тупик, и они говорят не о ребёнке, а о себе, имея ввиду свой социальный статус и потребности, то мне становится очень грустно.

Многие родители аргументируют необходимость участия своего чада в конкурсах и соревнованиях тем, что они дескать хорошо подготавливают ребенка к жизни – ее тяготам и испытаниям. Почему же именно эти родители как раз часто не допускают даже мысли о поражении своего ребенка, отчаянно борясь за каждый сантиметр дистанции? Да умеренный стресс может быть полезен для развития и вполне может стимулировать ребенка двигаться и побеждать. Да, ребенку важно понимать, что любая победа – это производная от систематического труда, безграничного желания, твердой воли и еще множества разных качеств, которые в совокупности могут привести к успеху. Но, увы, не каждому от рождения дан этот уникальный набор и стремление к победе – это часто очень непростой коктейль из родительских установок, помноженных на личные качества ребенка и его психотип. Кто-то легко одерживает победу за победой, а кому-то даже небольшой проигрыш нанесет психологическую травму, которую он принесет и во взрослую жизнь, как неуверенность или нежелание соперничать и соревноваться за что бы то ни было.

Поэтому перед тем, как отправить ребенка на любые соревнования, все-таки важно определить потребности самого ребенка, а уже потом ему можно объяснить, какие его действия могут привести к успешному результату. Хорошим тренингом для детей может быть соревнование с близкими взрослыми, где родитель, проигрывая ребенку, может продемонстрировать, как стоит относиться к проигрышу, но и где победу одерживает родитель, чтобы ребенок понимал, что чувствует человек проигравший. При этом ребенок имеет право расстраиваться, но всегда может рассчитывать на утешение, поддержку и сочувствие. Ведь это неправильно думать, что ребенок всегда сможет побеждать. А значит и ребёнок должен осознать, что без проигрыша прожить нереально, тем более, что всегда для развития полезнее играть с теми, кто сильнее тебя.

Часто именно родители акцентируются на проигрыше ребёнка, тем самым фиксируя в его мозгу ощущение того, что им разочарованы. Иногда ребенок способен получить удовольствие просто от участия, общения со сверстниками, но родители, своими комментариями придают значение тому, что не было для него важным. И в дальнейшем ребенок уже побеждает не для себя, а для того чтобы оправдать чьи-то надежды, оглядываясь на тех, что пристально следит за его успехами. Приносит ли в этом случае победа удовольствие самому ребенку? Не превратиться ли его жизнь в погоню за трофеями, которые нужно сложить у ног родителей?

Позитивный соревновательный опыт – важная часть взросления и социальной адаптации, но так же важно не превратить жизнь наших детей в череду побед или поражений, после которых у них не будет сил соревноваться.

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