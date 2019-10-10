Еда из помойного ведра: в школе Киева детей накормили объедками

В школе №332 Киева учеников на обед накормили объедками, которые повара достали из помойного ведра.

Об инциденте сообщила в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" киевлянка Марина Россолова. По ее словам, школьникам должны были приготовить картофель по-домашнему и овощи, но так как последнее не завезли, кто-то решил давать сливы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После первой смены человек из бригады выбросил в мусорное ведро остатки картофеля. Потом пришли дети на второй смене есть и обнаружили у себя во рту косточки от слив! Косточки от слив, которые съели дети раньше", – рассказала Россолова.

Оказалось, что повара приготовили мало картофеля, поэтому решили достать все из мусорного ведра. Отмечается, что школьников кормит скандальная организация "ПОНТЕМ.УА".

"А детям, которые пришли позше доваривали макароны, которые слиплись до ужаса, еще и маленькие порции. Но и этого оказалось мало, другим досталось по две котлетки", – добавила киевлянка.

В соцсети люди бурно отреагировали на инцидент:

"Пусть своих детей и внуков так кормят! Я бы высыпала на голову повару", "Теперь понятно, почему детей может стошнить в столовой от нескольких ложек супа, который приготовили повара "Понтема", "Заставить, чтобы сами съели", – написали пользователи.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Картофель, который подали детям Facebook Марина Рассолова

Картофель, который подали детям Facebook Марина Рассолова

макароны Facebook Марина Рассолова

Корм для школьников Facebook Марина Рассолова

Скриншот

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