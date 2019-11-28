Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

Во Львове учительница лицея №75 им. Леси Украинки поставила ученицы 6-го класса двойку за дежурство.

Об инциденте сообщила мать школьницы Оксана Лаврентюк в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, такое поведение учительницы может быть обусловлена тем, что женщина не сдает деньги "на ремонт".

"Узнала, что моему ребенку, ученицы 6-го класса, преподаватель поставила 2 за дежурство. На что я написала, что вообще запрещаю своему ребенку дежурить. А еще я не сдаю ни на что деньги!" – рассказала Лаврентюк.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент. Они отметили, что детей нельзя заставлять дежурить. Некоторые отметили, что ничего страшного в этом нет. Наоборот, развивает ребенка.

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"Похоже, есть неприязнь учителя к вашему ребенку", "Ребенок идет в школу учиться, а не убирать", "Мы с родителями решили сдавать по 10 грн с ученика ежемесячно на то, чтобы уборщица мыла пол в нашем классе. Все счастливы", – отметили в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

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