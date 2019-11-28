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Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

11.3т
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Во Львове учительница лицея №75 им. Леси Украинки поставила ученицы 6-го класса двойку за дежурство.

Об инциденте сообщила мать школьницы Оксана Лаврентюк в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, такое поведение учительницы может быть обусловлена тем, что женщина не сдает деньги "на ремонт".

"Узнала, что моему ребенку, ученицы 6-го класса, преподаватель поставила 2 за дежурство. На что я написала, что вообще запрещаю своему ребенку дежурить. А еще я не сдаю ни на что деньги!" – рассказала Лаврентюк.

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Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент. Они отметили, что детей нельзя заставлять дежурить. Некоторые отметили, что ничего страшного в этом нет. Наоборот, развивает ребенка.

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова возмутил сеть

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова возмутил сеть

vdirina23.blogspot.com

"Похоже, есть неприязнь учителя к вашему ребенку", "Ребенок идет в школу учиться, а не убирать", "Мы с родителями решили сдавать по 10 грн с ученика ежемесячно на то, чтобы уборщица мыла пол в нашем классе. Все счастливы", – отметили в комментариях.

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

Скриншот комментариев

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

Скриншот комментариев

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

Скриншот комментариев

Двойку за дежурство! Выходка учительницы из Львова не на шутку возмутила сеть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России полуголого школьника учительница заставила чистить крышу от снега.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Львов
Теги
конфликт в школе скандал в школе ребенок
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Иванович Василий
Иванович Василий
В этих случаях всегда интересно - по какой дисциплине получена оценка "2"?! Не, я понимаю, если, допустим, это оценка какой-то дисциплины под названием типа "Труд" и содержание подобной деятельности по данной дисциплине прописано официально по этой дисциплине. Либо, допустим, подобный вид деятельности прописан, предположим, в уставе этой школы. Во всех остальных случаях реакция мамы вполне логична.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Бедная яжемать. В свое время дежурили в классе. И в столовой. И ничего. Корона не падала. И весело было. А тут боже боже,дытынка пол помыла. А дома как? А жопу яжемать не подтирает? Молодец учительница. #яжемать,прости господи.
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Ткачик Дмитрий
Ткачик Дмитрий
Коротков Сергей, Повністю з вами згоден.
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