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Дрались за деньги: в русской школе создали бойцовский клуб. Видео

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В Москве (Россия) ученики школы № 97 создали бойцовский клуб, в котором сражались младшие ученики, а дети делали на них ставки.

Старшеклассники уговаривали детей с 5-6 классов драться друг с другом за деньги. История раскрылась после того, как одна из учениц показала отцу видео драки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Руководство школы заявило, что встречи клуба проходили вне стен учебного заведения. Там отметили, что несколько учеников поссорились и устроили драку, но никаких ставок не было", – говорится в сообщении.

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Родители детей, в свою очередь, подтвердили информацию, что ученики старших классов делают ставки на учеников младших классов.

Директор школы Ирина Мальчевская заявила, что руководство учебного заведения разбирается в ситуации. Она также подчеркнула, что события, снятые на видео, происходят на территории ближайшего парка во внеучебное время. Полиция проводит проверку инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России студент умер во время пары.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Россия Москва
Теги
конфликт в школе Новости России
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