"Доступ к наркотикам у украинских подростков стал свободнее": пагубные зависимости молодежи

В Украине провели опрос школьников о потреблении алкоголя, сигарет и наркотических веществ.

BBC Ukraine опубликовал отчет Детского фонда ООН "UNICEF", в котором принимали участие 8500 школьников, возрастом от 14 до 17 лет.Он показал следующее:

Курение

pixabay.com

• 50% украинских подростков хотя бы один раз пробовали курить, из них имеют привычку курить каждый день почти 20% (19.6%).

Алкоголь

pixabay.com

• 86% студентов признались в употреблении алкоголя, каждый пятый же распивает алкогольные напитки еженедельно.

• как показало исследование, девочки начинают пить раньше мальчиков. Среди детей пятнадцати лет употребляющих алкоголь процент мальчиков составляет 79, в то время как девочек - 87 %.

Как правило, подростки начинают пить по следующим причинам:

- побороть плохое настроение (17%)

- забыть про свои проблемы (17%)

- из-за депрессии или стресса (17%)

- чтобы влиться в коллектив (8%)

- получить удовольствие (12%)

- нравится состояние алкогольного опьянения (14%)

- чтобы нравиться другим (4%)

Наркотики

pixabay.com

• 18 % подростков хотя бы раз употребляли наркотические вещества, 9% из них пробовали марихуану.

• 9% использовали ингалянты (легкие вещества и газы, которые вызывают опьянение)

• "новые вещества", которые имитируют эффект наркотиков употребляли 4% опрашиваемых.

• в сравнении с 2015 годом количество употребления наркотиков среди девочек возросло в 1,5 раза (с 12,7% в 2015 году до 18,1% в 2019 году).

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