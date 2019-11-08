Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Должен муштровать! Рэп об украинском языке поразил сеть

1.9т Читать материал на украинском

Ко Дню украинской письменности группа Tik Tu и исполнитель BRAT создали рэп, посвященный украинскому языку.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Книга-мандрівка. Україна". Так, за два дня его посмотрели более 8 тысяч человек и оставили более 100 комментариев, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в песне героем каждой строки есть новая буква.

Новости
История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

"Благодаря рэпу ваши дети смогут быстро и легко учить украинский алфавит! Скорее смотрите, слушайте, пойте! Пусть ваши сердца выстукивают бит новой песни!" – отметили создатели проекта "Книга-мандрівка. Україна".

Пользователи соцсети увлеклись рэпом о языке.

"Давно ждал такой песни для украинского алфавита", "Языковой хит и для взрослых, и для детей! Супер!", "Обязательно будем слушать с детьми в школе!", – написали в комментариях.

Должен муштровать! Рэп об украинском языке поразил сеть

Скриншот комментариев

Должен муштровать! Рэп об украинском языке поразил сеть

Скриншот комментариев

Должен муштровать! Рэп об украинском языке поразил сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие учителя Украины снялись в клипе группы ТНМК.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
украинский язык видео Youtube
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
6
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Круче рэпа на свиномове может быть только Yesterday на языке новой безвизовой страны для какелов в степях Чингизхана))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
hunt andres
hunt andres
Мандривка)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0