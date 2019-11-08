Должен муштровать! Рэп об украинском языке поразил сеть

Ко Дню украинской письменности группа Tik Tu и исполнитель BRAT создали рэп, посвященный украинскому языку.

Ролик опубликован на YouTube-канале "Книга-мандрівка. Україна". Так, за два дня его посмотрели более 8 тысяч человек и оставили более 100 комментариев, пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в песне героем каждой строки есть новая буква.

"Благодаря рэпу ваши дети смогут быстро и легко учить украинский алфавит! Скорее смотрите, слушайте, пойте! Пусть ваши сердца выстукивают бит новой песни!" – отметили создатели проекта "Книга-мандрівка. Україна".

Пользователи соцсети увлеклись рэпом о языке.

"Давно ждал такой песни для украинского алфавита", "Языковой хит и для взрослых, и для детей! Супер!", "Обязательно будем слушать с детьми в школе!", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшие учителя Украины снялись в клипе группы ТНМК.

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