"Добиблейские украинцы": сеть возмутила книга об истории Украины за семь тысяч лет

Сеть возмутила книга "Роси, або Переддень України" Ивана Мозгового, в которой рассказывается об истории Украины за последние семь тысяч лет.

Презентация книги состоялась в городе Сумы. Как говорится в сюжете UA:Сумы, автор показал, что с библейских времен уже существовали наши предки, которые были корнями нынешней Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Профессор Иван Мозговой рассказал, что книга построена на исторических документах и археологических данных. В ней рассказывается об истории украинцев, начиная от трипольской культуры.

"В этой новости прекрасно все", – иронично прокомментировал событие политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Автор книги "Роси, або Переддень України" Иван Мозговой Скриншот видео

Пользователи сети под постом в комментариях негативно отреагировали на книгу. Они отмечали, что это издевательство над украинской исторической наукой.

"Так нас унижать могут только продажные историки", "Украинцы-росы – в неолите? Что же, россияне благодарны. А то устали уже на одних "украх" глумиться над украинской исторической наукой", "А догадайтесь с одного раза, почему 7 тыс, а не 2, 3, 4 или 5? ", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в украинском учебнике оказался мем Грустный Киану Ривз.

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