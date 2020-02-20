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"Добиблейские украинцы": сеть возмутила книга об истории Украины за семь тысяч лет

2.8т
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Сеть возмутила книга "Роси, або Переддень України" Ивана Мозгового, в которой рассказывается об истории Украины за последние семь тысяч лет.

Презентация книги состоялась в городе Сумы. Как говорится в сюжете UA:Сумы, автор показал, что с библейских времен уже существовали наши предки, которые были корнями нынешней Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Профессор Иван Мозговой рассказал, что книга построена на исторических документах и археологических данных. В ней рассказывается об истории украинцев, начиная от трипольской культуры.

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"В этой новости прекрасно все", – иронично прокомментировал событие политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Автор книги "Роси, або Переддень України" Иван Мозговой

Автор книги "Роси, або Переддень України" Иван Мозговой

Скриншот видео

Пользователи сети под постом в комментариях негативно отреагировали на книгу. Они отмечали, что это издевательство над украинской исторической наукой.

"Так нас унижать могут только продажные историки", "Украинцы-росы – в неолите? Что же, россияне благодарны. А то устали уже на одних "украх" глумиться над украинской исторической наукой", "А догадайтесь с одного раза, почему 7 тыс, а не 2, 3, 4 или 5? ", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в украинском учебнике оказался мем Грустный Киану Ривз.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Персона
Константин Бондаренко
Место
Украина Сумы
Теги
История Украины книги
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Комментарии
11
15
Смешно
5
Интересно
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Шyмepы оказываются были всего лишь вторыми, профессор врать не будет
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0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Надеемся про копателей Черного моря, в книге присутствует обязательно!!!
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1
1
Ukraine The
Ukraine The
Свиды, ещё желательно выпустить труд на тему, что есть Киевская Русь - Украина. Последнее время этот термин вводят в оборот.
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2
1