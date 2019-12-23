"До слез!" Письмо к Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть

В сети опубликовали письмо к Николаю 9-летней закарпатки, которое было написано в 1949 году, где девочка просит не забыть святого за ее бедную семью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Хуста Закарпатской области Наталья Шимша. Отмечается, что семья Дидыков, где родилась девочка, относится к одной из этнических групп русинов, которые в то время проживали в селе Велятино Хустского района, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть письмо, доскролльте до конца страницы).

"Нашли в домашнем архиве, 1949 год. Просьба к св. Николаю 9-летней сестренки моего мужа, которая вскоре умерла, потому что семью священника новая власть выбросила из дома в холодное подвальное помещение, где ребенок простудился", – написала Шимша.

Пользователей соцсети растрогало до слез письмо девочки. Некоторые подчеркнули, что современным детям уже не понять всю трагичность этого письма, а кто-то сочувствовал, что ребенок так мало прожил.

"Очень трогательное письмо", "Эту записку невозможно читать без слез", "Нашим детям этого уже не понять, я думаю, но это письмо действительно замечательная память о тех трудных временах", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Письмо 9-летней девочки Facebook Natalija Shimsha

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду Мариуполя разгорелся скандал из-за подарок на Николая.

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