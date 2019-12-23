Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"До слез!" Письмо к Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть

1.2т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали письмо к Николаю 9-летней закарпатки, которое было написано в 1949 году, где девочка просит не забыть святого за ее бедную семью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Хуста Закарпатской области Наталья Шимша. Отмечается, что семья Дидыков, где родилась девочка, относится к одной из этнических групп русинов, которые в то время проживали в селе Велятино Хустского района, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть письмо, доскролльте до конца страницы).

"Нашли в домашнем архиве, 1949 год. Просьба к св. Николаю 9-летней сестренки моего мужа, которая вскоре умерла, потому что семью священника новая власть выбросила из дома в холодное подвальное помещение, где ребенок простудился", – написала Шимша.

Новости
Супрун назвала "один из худших" подарков детям на День Николая

Пользователей соцсети растрогало до слез письмо девочки. Некоторые подчеркнули, что современным детям уже не понять всю трагичность этого письма, а кто-то сочувствовал, что ребенок так мало прожил.

"Очень трогательное письмо", "Эту записку невозможно читать без слез", "Нашим детям этого уже не понять, я думаю, но это письмо действительно замечательная память о тех трудных временах", – написали в комментариях.

"До слез!" Письмо к Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть

Скриншот комментариев

"До слез!" Письмо к Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть

Скриншот комментариев

"До слез!" Письмо к Николаю маленькой украинки из СССР растрогало сеть

Скриншот комментариев

Письмо 9-летней девочки

Письмо 9-летней девочки

Facebook Natalija Shimsha

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском саду Мариуполя разгорелся скандал из-за подарок на Николая.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Родители и дети" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Родители и дети День Святого Николая
Место
Украина Ужгород
Тег
ребенок
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Почему на мове? Она же под запретом была!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0