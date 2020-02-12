Для выпускников украинских вузов внедрят единый экзамен: кого коснется

Министерство образования внедрит единый государственный квалификационный экзамен для выпускников наиболее общественно важных и связанных с повышенным риском специальностей.

Соответствующий проект постановления вынесен для общественного обсуждения. Изменения планируется внедрить для выпускников образовательного уровня бакалавра и магистра, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу МОН.

В частности, единый экзамен будет внедрен для выпускников-бакалавров по специальностям: кибербезопасность, атомная энергетика, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление (по видам вооруженных сил), обеспечение войск, вооружение и военная техника, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, гражданская безопасность, речной и морской транспорт, железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт.

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По мнению чиновников Минобразования, нововведение станет проверкой качества образования выпускников на выходе из университета.

Так, для получения степени магистра необходимо сдать экзамен выпускникам специальностей: право, ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза; стоматология; медицина; медицинская психология; фармация, промышленная фармация; физическая терапия, эрготерапия; педиатрия; авиационный транспорт; транспортные технологии; публичное управление и администрирование; международное право.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине проверят более 50 вузов.

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