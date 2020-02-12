Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Для выпускников украинских вузов внедрят единый экзамен: кого коснется

1.4т
Читать материал на украинском

Министерство образования внедрит единый государственный квалификационный экзамен для выпускников наиболее общественно важных и связанных с повышенным риском специальностей.

Соответствующий проект постановления вынесен для общественного обсуждения. Изменения планируется внедрить для выпускников образовательного уровня бакалавра и магистра, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу МОН.

В частности, единый экзамен будет внедрен для выпускников-бакалавров по специальностям: кибербезопасность, атомная энергетика, медсестринство, технологии медицинской диагностики и лечения, государственная безопасность, безопасность государственной границы, военное управление (по видам вооруженных сил), обеспечение войск, вооружение и военная техника, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, гражданская безопасность, речной и морской транспорт, железнодорожный транспорт и автомобильный транспорт.

Новости
Украинские вузы попали в список лучших университетов мира в 2020 году

По мнению чиновников Минобразования, нововведение станет проверкой качества образования выпускников на выходе из университета.

Так, для получения степени магистра необходимо сдать экзамен выпускникам специальностей: право, ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза; стоматология; медицина; медицинская психология; фармация, промышленная фармация; физическая терапия, эрготерапия; педиатрия; авиационный транспорт; транспортные технологии; публичное управление и администрирование; международное право.

Для выпускников украинских вузов внедрят единый экзамен

Для выпускников украинских вузов внедрят единый экзамен

ТНЭУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине проверят более 50 вузов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование университет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы