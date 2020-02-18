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Для украинских детсадов анонсировали интересное нововведение: в чем суть

1.9т
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В детских садах Украины внедрят 15-минутное чтение детям украиноязычной литературы или сказок перед сном.

Как сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, таким образом дети смогут нарабатывать привычку к чтению, пишет Укринформ.

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"Мы сейчас планируем подписать меморандум с Министерством образования и науки. Мы хотим ввести в детских садах 15-минутное чтение детям украиноязычной литературы или сказок перед сном. Такой проект будет очень хорошо воспринят и родителями, и детьми", – рассказала Подоляк.

По ее словам, планируется провести исследование по интересности подачи литературы, в частности, в средних школах. Также нужно исследовать, какой перечень, какие авторы есть в детской школьной программе и как о них учителя рассказывают детям.

В детсадах Украины читать литературу перед сном

В детсадах Украины читать литературу перед сном

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Персона
Ирина Подоляк
Место
Украина
Теги
литература Министерство образования Украины детский сад
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