Для украинских детсадов анонсировали интересное нововведение: в чем суть

В детских садах Украины внедрят 15-минутное чтение детям украиноязычной литературы или сказок перед сном.
Как сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк, таким образом дети смогут нарабатывать привычку к чтению, пишет Укринформ.
"Мы сейчас планируем подписать меморандум с Министерством образования и науки. Мы хотим ввести в детских садах 15-минутное чтение детям украиноязычной литературы или сказок перед сном. Такой проект будет очень хорошо воспринят и родителями, и детьми", – рассказала Подоляк.
По ее словам, планируется провести исследование по интересности подачи литературы, в частности, в средних школах. Также нужно исследовать, какой перечень, какие авторы есть в детской школьной программе и как о них учителя рассказывают детям.
В детсадах Украины читать литературу перед сном
молодой буковинец
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