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Для школьников Черкасс введут электронный ученический билет

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К концу 2019 года в Черкассах планируют ввести единый ученический электронный билет с широким функционалом. Инновация предусмотрена для всех городских школ.

Сейчас местные власти спрашивают у людей мнения относительно внешнего вида билета. Пожелания горожан по дизайну будущего пропуска собирает на своей Facebook-странице глава департамента образования Черкасского горсовета Сергей Воронов.

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Ученический билет будет электронным. Планируется, что его можно будет сгенерировать в специальном мобильном приложении и он всегда будет со школьником в телефоне. Те, у кого мобильного нет, смогут заказать билет в виде пластиковой карточки. Первый раз – бесплатно, после потери – за свой счет.

Для школьников Черкасс введут электронный ученический билет
Для школьников Черкасс введут электронный ученический билет

Билет будет давать черкасским школьникам возможность бесплатного проезда в троллейбусах, скидку при посещении городского зоопарка или коммунального кинотеатра. В планах также использовать карты в качестве пропуска через турникеты, которые хотят установить на входе в учебные заведения.

О введении единого билета для школьников черкасских педагогов уже давно просили родители. Проект уже дважды обсуждали с Ученической межпарламентской ассамблеей Черкасс – представителями всех глав школьного самоуправления. Во время третьего обсуждения, которое состоится в среду, 20 ноября, должны утвердить окончательный дизайн. Таким проектом, говорят в департаменте, хотят дать молодежи возможность принимать конкретные решения и обсуждать их.

Как сообщал OBOZREVATEL , в Украине предложили ввести еще один проект на ВНО. Инициативу уже обсудили с Министерством образования.

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Место
Украина Черкассы
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