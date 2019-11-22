Для аттестата школа больше не нужна: индивидуальное обучение и что с ним делать?

Теперь дети могут учиться дома – новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования разрешает не ходить в школу. Как индивидуальное обучение влияет на учителей? И какие тут опасности? Об этом и поговорим в блоге Прошколу.

Удобно, современно, но не вовремя?

Что собой представляет индивидуальное образование? Каждый ученик может выбрать для себя – учиться в школе или дома. Если раньше для этого необходимо было весомая и, как правило, мало приятная причина, теперь, чтобы выбрать индивидуальное обучение, достаточно лишь желания. Дети могут выбрать обучение в собственном темпе, с учетом всех своих особенностей и интересов. Но как это выглядит для педагогов?

Пожалуй, это облегчение, скажете вы. Ведь меньше детей в классе, меньше нагрузки, легче держать дисциплину. Однако не забывайте, что учителя все равно должны принимать контрольные у детей, которые учатся на семейной форме, экзаменовать тех, кто получает образование экстерном. Но больше всего сложностей возникает там, где дети выбирают или вынуждены выбирать педагогический патронаж.

О чем идет речь? О том, что преподаватель отныне каким-то образом должен учить детей вне класса. Например, в сельской местности вопрос индивидуального обучения достаточно болезненный – специалистов не хватает, а тем, кто есть, приходится тратить слишком много времени на дорогу к детям.

"В нашей школе учится всего 4 старшеклассника. По закону, мы не можем сформировать класс и приходится переводить детей в соседнюю школу. А это дорога на 10 километров пешком в одну сторону. Или учить их в индивидуальном порядке. Как нам быть теперь?" – Светлана, директор сельской общеобразовательной школы.

индивидуальное обучение Профспілка працівників освіти і науки України

Не забывайте, что в Украине до сих пор стоит проблема с обучением в селах – там не хватает педагогов, оборудования и, конечно, значительно меньшее количество учеников в классах. Представьте, что 66% школьных учебных заведений расположены в селах, но только 30% всех школьников страны получают свое среднее образование в селах. Парадокс, учить детей в сельской местности государству стоит дороже, чем в городах. Конечно, будут сокращать классы, закрывать школы и переводить детей на индивидуальное обучение. А нагрузка на преподавателя при этом растет.

Юлія Бровінська - индивидуальное обучение Освіта Нова

"Пока непонятно, как это работает. К нам обратилось уже 10 семей, написали заявления на индивидуальное обучение. Но нам не провели ни собраний, ни дали нормальных разъяснений, как составлять эти планы обучения, как контролировать успешность таких детей. И кто вообще несет ответственность за это?" – Ольга, завуч одной из региональных общеобразовательных школ.

Чего ождать учителям?

Вероятно – увеличение платы. И это хорошая новость, ведь согласно предварительным законам, если речь шла о педагогическом патронаже, учителям насчитывали на 20-25% большую плату за такие уроки. Дополнительной нагрузки, пока система не заработает автоматически. Конечно, подобрать полезную, современную программу для каждого ученика, да так, чтобы удовлетворить требования родителей – здесь понадобится время, творческий подход и железные нервы. Тем более необходимо учитывать все потребности ученика, привлекать психологов и просматривать учебный план при необходимости. Главное, чтобы у преподавателей было на это время. Нового формата коммуникации с учениками. Если речь идет о патронаже, стоит искать способы эффективно учить детей вне класса, возможно, собирать их вместе и проводить те же уроки. А если говорить об экстернате и семейной форме, то педагог теряет контакт с учениками и выполняет роль лишь менеджера по образованию – того, кто оценивает знания и дает свой отчет администрации школы.

Какой алгоритм действий для учителя и родителей, которые хотят перейти на индивидуальное обучение?

Прежде всего – родители должны написать заявление про индивидуальное обучение в школу. Им понадобится удостоверение личности ученика, медицинская справка № 086-1/о и документ об образовании. Директор школы должен выдать Приказ и согласовать его с органами образования. Учитель совместно с администрацией школы составляют индивидуальный учебный план для ребенка. Все эти планы должны брать за основу те, которые утвердило Министерство образования и науки Украины. Директор утверждает индивидуальное обучение и согласовывает письменно с родителями расписание занятий, план – и все это не позднее 2-х недель после заявления.

То есть, за 2 недели преподаватель должен составить индивидуальный план обучения, учесть все особенности, способности ребенка и пожелания родителей. А еще – успеть согласовать этот план с органами образования. Как мы понимаем, это довольно мало приятная бюрократическая история. Зато хорошая новость в том, что сделать это – перевести ребенка на любой формат образования – можно в течение года. Главное, чтобы это произошло за 3 месяца до годового оценивания или государственной итоговой аттестации. А вот на педагогический патронаж перевестись можно в любой момент.

В прошлый раз мы вспоминали, как учителю отказывают в работе. Если у вас возникают какие-либо вопросы относительно юридической стороны новой реформы, пишите нам на Прошколу.

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