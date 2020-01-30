Директор и завуч взяли в "заложники" гимназию в Киеве: подробности скандала

В Киеве в Печерской гимназии №75 директор Галина Поварчук и завуч Алла Ратушная не поделили должность и кабинет руководителя школы.
Как говорится в сюжете ТСН, новоназначенный руководитель ежедневно пытается попасть на свое роботе место, но ее не пускает завуч, которая временно исполняла обязанности директора гимназии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В 2017 году Галина Поварчук выиграла конкурс на должность директора. Однако предыдущая руководительница Оксана Бабина-Косенко в суде обжаловала свое увольнение, и суд восстановил ее в должности. После этого женщина ушла на больничный и назначила исполняющей обязанности Ратушную.
В ноябре 2019 года Апелляционный суд признал поновления Бабиной-Косенко незаконным. Поэтому Поварчук возобновили приказом на работе до 30 июня 2020 года. Но директор не может спокойно работать, потому что ей угрожают, и она боится за свою жизнь.
Часто в гимназии №75 происходили столкновения на глазах у детей
Скриншот
Ратушная полностью игнорирует руководительницу школы. Свою позицию объясняет тем, что назначение нового директора состоялось без проведения конкурса, а приказ образовательного управления называет незаконным. Из-за обострения конфликта ученики могут остаться без аттестатов, а преподаватели – без зарплаты.
Печерская гимназия № 75
Wikimapia
"Я считаю, эту ситуацию, мягко говоря, не приемлемой, потому что есть закон, есть решение суда, есть действующий руководитель, который должен работать. За несколько дней уже надо заказывать свидетельство 9 и 11 классам. Там должна быть подпись легитимного директора гимназии, пока это сделать невозможно", – объяснил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Поэтому Киевсовет создал специальную рабочую группу столичных депутатов, которая 30 января должна собраться на первое заседание и найти пути решения проблемы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевская директор школы поразила сеть решением запретить поборы.
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