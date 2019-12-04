Диджитал-хабы вместо библиотек: в Украине предложили нововведение

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что все библиотеки Украины планируют превратить в диджитал-хабы.

Как рассказал глава ведомства в интервью LB, похожий опыт ввел Мариуполь, где библиотеку трансформировали в коворкинг-хаб, на базе которого будет и обучение, и социальный стартап, и развитие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Моя мечта – трансформировать все библиотеки Украины на диджитал-хабы, на базе которых люди смогут получать цифровые навыки. Обсуждали эту идею и с библиотекой Ярослава Мудрого. Проблема – отсутствие данных, которые позволили бы принимать рациональные решения. Я даже несколько дней не мог уснуть, обдумывая, сколько реально по стране человек ходят в библиотеки, какие книги берут, что читают и как все это оцифровать, чтобы понять трафик", – рассказал министр.

По его словам, молодой человек сможет прийти с компьютером в библиотеку как в коворкинг, с другой стороны – там же пенсионеров будут обучать цифровым навыкам.

Диджитал-хабы вместо библиотек: в Украине предложили нововведения Event.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее повдиомлялось, что в Украине введут электронные водительские права и студенческие билеты.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!