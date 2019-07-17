Диагноз – учитель: как выглядит психологический портрет педагога?

Быть психологом, тренером, кризисным менеджером, социальным сотрудником, ученым и воспитателем - это далеко не весь список ролей, которые ежедневно выполняет учитель. "Фонд Максима Степанова" провел полезный опрос, чтобы нарисовать психологический портрет среднестатистического украинского учителя. И главное – выявить, какие проблемы больше всего беспокоят школьных менторов сегодня?

В анкете были вопросы типа: Чувствуете ли вы боль в спине после рабочего дня? Чтобы вы сделали, если бы у ученика на уроке разболелась голова? Можете вспомнить случаи, когда вам угрожали родители? Или – интересно бы вам было знать, как проводить беседы о половом созревании детей?

Совместно с психологами мы подготовили достаточно непростой опросник, который заполнили 550 учителей. Только треть смогли дать развернутые ответы о откровенных случаях буллинга, угрозах или проблемных ситуациях с детьми. Или это указывает на то, что в украинских школах нет проблем? Или на то, что учителя опасаются даже анонимно просить помощи? Далее – на языке оригинала.

Знайомтеся – український вчитель: психологічний портрет

За підсумками опитування можна чітко уявити собі середньо статистичного вчителя:

Це жінка, 40-45 років, яка відчуває втому та виснаженість, приймає на ніч валеріану, відповідає на телефонні дзвінки батьків навіть ввечері, знає все про дитячу брехню, знайома із законом про булінг, але постійно зіштовхується з підлітковими проблемами на роботі. Не дуже перспективна картина, чи не так? Наскільки це об’єктивно?

Щоб зрозуміти, необхідно детальніше розібратися з рутиною вчителів. І це не лише уроки, це постійна взаємодія із дітьми, кожен з яких має свої особисті потреби, проблеми і особливості дорослішання або поведінки.

АиФ.Украина

Трохи сухої статистики

Як почувають себе вчителі на роботі? Майже 53% назвали себе втомленими і виснаженими і лише 19% вказали, що їх можна вписати до лав ентузіастів. Наведемо трохи цифр:

• 49% учителів постійно взаємодіють із "важкими" дітьми

• 43% не знають, як поводитися, якщо дитина торкається себе на уроці, лежить на парті, постійно смикається або крутиться

• 21% учителів конфліктують з колегами і не знають, як вирішити ці питання

• 22% регулярно отримують погрози від батьків

• 47% хотіли б чи принаймні спробували б відвідувати психолога

Звісно, це не значить, що варто тиснути на червону кнопку та говорити про катастрофу в наших школах. Але уявіть, що кожен другий вчитель постійно відчуває стрес на роботі та навіть звикає до нього, а кожен п’ятий вислуховує погрози і образи. Випадки, коли на вчителя виходять з рушницею, або відверто принижують на очах у дітей – не сюжет з кіно, а реалії українських провінцій.

"Неможливо нормально реагувати, коли батьки дітей зустрічають тебе в стані алкогольного сп’яніння, вони постійно матюкаються, ображають і не слухають мене. Страждає від цього дитина. Я вже звикла, але пляшечка заспокійливого давно поселилася на моїй тумбочці" Ольга, класний керівник

"Надзвичайно важко говорити з дітьми, коли вони постійно в напруженні, бо вдома їх чекають лише сварки. Ці діти – як натягнута тятива, від них самі проблеми. Але я не можу їх покинути в цьому болоті. В школі немає психолога, дирекції байдуже, я мушу сама все вирішувати" Тамара, викладачка математики та фізики

Сексуальна освіта та проблеми підлітків

Окрім того, що 73% вчителів хотіли б пройти спеціальні курси медичної допомоги, майже всі педагоги знають, як діяти у випадку, коли в дитини, наприклад, розболівся живіт, або голова. Значно більше проблем викликає питання сексуального виховання. Якщо в Америці вже з 90-х років 93% загальних шкіл можуть похизуватися ґрунтовними програмами, які знайомлять учнів з правилами безпечного сексу, питаннями ґендеру, проблемами СНІДу та особливостями статевої фізіології, у нас ситуація значно гірша.

Так, учителі слухають тренінги та проводять бесіди зі статевого дозрівання, але лише у великих містах є спеціалізовані курси та цілі воркшопи як для педагогів, так і для дітей. Щоб познайомити з важливою і непростою темою та попередити значні проблеми – як підліткова вагітність, наприклад. Серед 550 опитуваних учителів майже 80% погодилися, що було б корисно мати під рукою відео про пубертатний період, більше знати про психофізіологічні особливості жінок/чоловіків і володіти навичками психологічної бесіди про статеві стосунки. На питання про конфлікти хлопців та дівчат у школі, понад половину вчителів ствердили, що конкуренція дівчат значно жорстокіша і їх сутички викликають паніку та безсилля у вчителів. Натомість, хлопці поводять себе значно спокійніше.

Мати компетенцію в психології підлітків, розумітися на питаннях ґендеру та статевого дозрівання – те, що вкрай необхідне українським вчителям. Хоча тому, що 47% відсотків відмітили, що їм важлива статева орієнтація учнів.

Психологічне виховання – дітей чи вчителів?

Крадіжки в школах, брехня на уроках, складні ситуації, коли зрозуміти, хто винен, просто неможливо — учителю доводиться грати в перемовника та слідчого. Хтось стверджує, що на подібні речі не варто звертати уваги і це просто відгомін професії, а хтось реагує дуже гостро та потребує підтримки. Повага до вчителя постійно на межі коливання, любов дітей легко завоювати і так само легко втратити, якщо зламати довіру. Тому тут замало лише обізнаності в психології та емпатії, учителю самому потрібна підтримка психологів та постійне навчання. Банальна ситуація – вагітність старшокласниці або крадіжка телефону в однокласника – може в когось викликати шок і осуд, а в когось бажання допомогти і розібратися в ситуації.

"Коли моя учениця завагітніла, я підтримала її і вона зберегла дитину та змогла довчитися. Адміністрація школи пішла їй на зустріч. Зараз ця дівчина давно доросла і щасливо заміжня, має професію і пішла вчитися на заочне. Не знаю, як би склалася її доля, якби вона зробила аборт. Але точно знаю, що я тоді не могла покинути її саму, бо батьки сильно тиснули на неї", Людмила, класний керівник

На жаль, далеко не всі школи можуть дозволити собі штатного психолога. Та й будьмо відвертими, мало вчителів готові звертатися до цього психолога за допомогою. Бо ж як це виглядатиме перед колегами – що вони не справляються з роботою? Але від втоми та виснаження не можна просто відмахнутися. Ми здатні змінити психологічний портрет вчителя, щоб мотивації, запалу та енергії в ньому було більше, ніж стресу і безсилля. Якщо вам потрібна допомога з психологічними чи юридичними питаннями, пишіть на сайт https://proshkolu.com/

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