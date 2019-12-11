Девятилетний вундеркинд бросил университет: что случилось

Девятилетний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов, который надеялся закончить свое образование в Техническом университете Эйндховена, решил уйти из вуза.
При этом там его родителей обвинили в чрезмерном давлении на сына, поскольку те надеялись, что он закончит трехлетний курс образования за 10 месяцев. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что Лоран планировал защитить диплом бакалавра до 26 декабря, к своему дню рождения. Так мальчик побил бы рекорд американца Майкла Карни, ставшего выпускником Алабамского университета в 10-летнем возрасте.
Лоран Симонс
Reuters
Однако администрация вуза решила иначе. В частности, там сообщили, что ему еще следует сдать много экзаменов, а также предложили отодвинуть срок окончания университета до середины 2020 года. Также убеждают, что с родителями мальчика у них возникли разногласия по поводу графика учебы.
"Они не согласились с нами, и мы сожалеем об этом", – говорилось в сообщении руководства вуза.
Родители сразу же отменили занятия Лорана, а вскоре решили и вовсе забрать документы. Как рассказал Александр Симонс, администрация университета была недовольна тем, что он регулярно связывался со СМИ, чтобы те рассказывали о его сыне.
Лоран Симонс
Reuters
"Нам сказали, что мы слишком давим на ребенка, и если это продолжится, то ему придется пройти психологическую экспертизу. Но если ребенок хорошо играет в футбол, то мы все считаем, что внимание к нему со стороны прессы – это хорошо. У моего сына другой талант. Почему я не могу этим гордиться?" – возмущается отец.
При этом сам мальчик в Instagram заявил, что руководство вуза пытается ввести общественность в заблуждение.
"Они говориле прессе, что я завершу учебу до конца года. А теперь вдруг заявляют, что это произойдет в середине 2020 года! Неужели университет Эйндховена хочет обмануть всех?" – написал юный вундеркинд.
Как сообщал OBOZREVATEL, девятилетний вундеркинд Лоран Симонс из Нидерландов поразил мир тем, что экстерном собирался закончить университет и стать самым молодым обладателем диплома о высшем образовании.
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