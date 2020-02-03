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Девятилетний мальчик угнал машину, чтобы поехать в школу: момент попал на видео

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Девятилетний мальчик из города Могилев (Беларусь) угнал машину у своего отца, чтобы поехать на уроки в школу.

Как сообщили в Telegram-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси", момент, как школьник едет за рулем, попал на камеры видеонаблюдения, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в милицию обратился отец похитителя и сообщил об исчезновении автомобиля "Ауди А6", который был припаркован возле дома.

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Впоследствии оказалось, что за рулем авто находился 9-летний сын заявителя. Пока отца не было дома, он взял ключ от машины, завел ее и поехал в школу. Он преодолел без осложнений пол километра по улице в час пик. Затем юный водитель припарковался возле учебного заведения и отправился на уроки.

Отмечается, что правоохранители исследуют обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский школьник через суд лишил отца и мать родительских прав и взыскал с них деньги.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Автоугоны Интересно школьникам
Место
Беларусь Могилёв
Теги
школа ребенок
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