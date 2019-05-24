Девушка призвала Зеленского отменить ВНО и получила поддержку

В социальных сетях призвали президента Владимира Зеленского отменить внешнее независимое тестирование, прохождение которого требуется для поступления в высшие учебные заведения.

В частности, на странице Зеленского в Instagram под сообщением, в котором глава государства предлагает украинцам делиться своими идеями и проектами, появился пост с призывом отменить ВНО.

Запись разместила 15-летняя школьница по имени Снежана.

"Добрый вечер, Владимир! Предлагаю вам принять закон об отмене ВНО, и вместо этого провести оценивание в другой форме (поддержите лайком, чтобы вышло в топ)", -написала девушка.

Пост получил множество отзывов и стал самым популярным под записью, набрав более 6 тысяч лайков.

Отметим, 23 мая, в день проведения форума, на котором выступил Зеленский, будущие абитутуриенты сдавали ВНО по украинскому языку и литературе. Всего в тестировании приняли участие около 350 тысяч украинцев.

В сети уже появились правильные ответы на вопросы тестирования.

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