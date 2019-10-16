Детская агрессия: как вести себя учителю с агрессивными учениками

"В нашем классе есть мальчик, от которого страдают и дети, и учитель. Никогда не знаешь, что сегодня он устроит – или выбросит чей-то пенал в мусорник, или снова сорвет урок. Учитель постоянно вынуждена половину урока его успокаивать, а дети постоянно обходят его стороной" – такие истории нам приходят на проект Pro.Школу еженедельно. Детская агрессия явление распространенное, нормальное, но очень раздражающее и некомфортное для всех, кто его наблюдает.

Учителю приходится выступать в роли рефери и психолога одновременно, кроме того, уклоняться от виртуальных ударов – ругательств, оскорблений, истерик и неадекватного поведения. И часто сорванные уроки – только легкая форма проявления агрессии. Что делать в такой ситуации, как правильно действовать и как угомонить маленьких диктаторов?

Встречайте на ринге – откуда берется детская агрессия?

Часто дети сами страдают от своей агрессии. Ведь понятно, что у такого поведения есть свои причины, достаточно редко мы имеем дело с патологиями или какими-то серьезными психическими проявлениями. Изоляция, недостаток внимания, страх, даже отчаяние толкают детей на агрессивные поступки. Ведь агрессия – абсолютно естественный защитный механизм. Как правило, выделяют причины воспитательного или медицинского характера. И здесь могут помочь или детские психологи, или психоневрологи.

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Какие же причины поведенческой агрессии у детей?

Возрастной кризис – это изменение поведения и ценностей. Часто дети бессознательно не контролируют эмоции, не знают, как проявлять свои лидерские качества или завоевать расположение. Поэтому выбирают самый легкий механизм – агрессию и запугивание. Ощущение беззащитности – как уже говорили, агрессия это механизм самосохранения. Если ребенок находится в постоянном фрустрации, стрессе, чего-то боится, он может вести себя излишне эмоционально и грубо. Семейные конфликты – когда ребенок ощущает постоянное напряжение в отношениях между родителями, это негативно влияет на моральное состояние ученика. Он постоянно испытывает тревогу, беспомощность и не может нормально реагировать на чужое поведение. Поиск внимания — это может быть даже крик о помощи. Формат мести и самоутверждения – иногда дети используют агрессию как ответ на оскорбление.

Это лишь незначительные и распространенные причины, которые порождают у детей агрессию. Если речь идет об откровенном насилие – учитель должен защищать в первую очередь, других учеников и себя. Ведь бывают случаи, когда ребенок не контролирует себя и не слышит никаких слов в таком состоянии:

"Он просто бросался с ножом на детей и угрожал разорвать живот. Однажды мне пришлось даже закрывать другого ученика собой. Пока прибежали охранники, мне уже порезали руки" – Татьяна, классный руководитель.

В таких ситуациях учитель может лишь одно – встретиться с родителями, поставить в известность администрацию и включить в работу психологов. Хотя, как правило, после расследования ситуации становится понятно: причина в отношениях в семье. И здесь не всегда родители готовы к сотрудничеству.

Юлія Пилипко - Дитяча агресія Українська правда. Життя

Школа – не поле боя: как учитель может остановить агрессию

1. Поговорите с родителями. Главное здесь услышать обе стороны и понять ситуацию в семье. Часто бывает, что родители сами не знают, что делать с агрессией своего ребенка – здесь им пригодится школьный психолог и ваша консультация. Если же родители ведут себя тоже неадекватно, сразу обращайтесь к администрации школы.

2. Соберите коллег. Школьная администрация рассматривает вопросы поведения и воспитательного процесса учащихся на специальных собраниях. Важно привлечь школьного психолога. Это нужно для того, чтобы выработать стратегию коррекции поведения ученика.

3. Пригласите социального педагога. Иногда ситуации шквальной поведения, выпадов, ругательств и агрессии невозможно контролировать самостоятельно. Как правило, в школах есть только один психолог и ему не под силу выдержать поток работы, если речь идет о тяжелых случаях. Поэтому здесь нужны сессии специалистов и коллективная работа, чтобы вовремя предупредить приступы агрессии у ребенка.

Все помнят случай в одной из столичных школ, где ученик разбил учительнице голову стулом и ударил ножницами. Это абсолютно патовая ситуация и без помощи группы психологов справиться было бы невозможно. Такие случаи требуют серьезного вмешательства специалистов.

4. Устройте специальные кружки для таких детей, где они могут проявить свои лидерские качества, высвободить энергию. Это могут быть занятия творчеством, спортом, дискуссионные клубы, поектни работы - что-то из интересов детей. Школа и социальные педагоги должны способствовать таким внеклассным занятиям.

5. Давайте дополнительные творческие задания. Если нет возможности устроить кружки, дайте таким детям шанс проявить себя и привлечь ваше внимание. Часто ответственность и доверие меняют поведение агрессоров почти мгновенно, позвольте себе и детям попробовать различные формы взаимодействия.

6. Акцентируйте внимание на поведении и поступках, а не на личности ученика. Проявляйте внимание и объясняйте ученику, что подобное поведение не допустимо и мешает всем. Попробуйте указать ему, что вы понимаете, что он злится, но не знаете, почему. Если ему что-то не нравится – пусть это конструктивно объяснит.

7. Введите стоп-слово. Вместо того, чтобы повышать голос или нервничать, введем новое правло – стоп-слово, которое прекращает любую агрессию в классе. Объясните, что это пауза в конфликте и все отношения вы сможете прояснить после звонка. За нарушение правила стоп-слова введите наказания.

Чего не стоит делать учителю:

1. Изолировать детей. Это только ухудшит ситуацию, в школе не может быть никакой селекции. Конечно, агрессивные ученики отбирают у педагога больше времени и ресурсов, но стоит помнить, что работа с ними – имеет накопительный результат. Не ждите моментальных изменений. Совместная работа с родителями и психологом рано или поздно даст свои плоды. Правило "нет ребенка – нет проблемы" в школе не работает, все должны быть вовлечены в этот процесс и закон это подчеркивает.

2. Отвечать на агрессию и провокации. Решайте все конфликты в присутствии администрации или родителей. Если ребенок ведет себя агрессивно посреди урока, объясните, что вы не будете ради него срывать свою работу, ведь это касается всех учащихся. И если это необходимо – скажите, что вы обсудите ситуацию после звонка.

3. Игнорировать ученика. Полное игнорирование может привести к взрыву агрессии. Часто дети злым поведением наоборот пытаются привлечь больше вашего внимания. Иногда, потому, что им на самом деле оно нужна. Пригласите такого ученика на тихую беседу, попытайтесь понять, чего он хочет и установите максимально дружеские отношения.

4. Поддаваться эмоциям. Это только навредит и может стать причиной взрывного конфликта. Держите себя в руках и помните, что в классе у вас есть полная власть контролировать ситуацию.

Помните, что детям сложно признать свои ошибки или то, что они не правы. Учителю стоит переключить внимание учащихся и попробовать поговорить спокойно после уроков с маленьким агрессором. Вместо того, чтобы повышать голос и накалять ситуацию.

В прошлый раз мы говорили с вами о том, кто должен готовить учеников к ЗНО. Если у вас есть любые вопросы, задавайте их нам на proshkolu.com.

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