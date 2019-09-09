"Дети в опасности!" На Тернопольщине родители школьников угрожают устроить "бойкот"

Родители ООШ №4 города Кременец, что на Тернопольщине, собираются перекрывать дорогу, если их требование по обустройству пешеходного перехода возле учебного заведения будет оставаться без внимания.

Об этом сообщила местная жительница Евгения Стрижак в Facebook-сообществе "Типичный Кременец". По ее словам, на дороге, где активное автомобильное движение, практически не видно "зебры". Поэтому родители переживают за жизнь своих детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Дорога государственного значения, а какое значения наши дети? Ежедневно ученики ООШ №4 вынуждены подвергать свою жизнь опасности, переходя дорогу без горизонтальной дорожной разметки, а именно пешеходного перехода. Знак есть. Но фуры, которые "летят", вряд ли его замечают", – подчеркнула Стрижак.

В ответ на письмо от школы Укравтодор разъяснил, что разметка будет нанесена в период строительного сезона 2019 года.

"Ремонт или еще не начался, или уже закончился. Вертикальную разметку нанесли, а вот о пешеходной зоне будто забыли", – отметила Стрижак.

Однако кременчане останавливаться не собираются и обещают перекрыть дорогу, если дорога не будет соответственно обустроенная для безопасного движения пешеходов.

Дорога у СОШ №4 Facebook Евгения Стрижак

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине учителя перекрывали дорогу.

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