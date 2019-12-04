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Дети в Британии считают, что коровы откладывают яйца: проведен опрос

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Опрос показал, что каждый третий британский ребенок в начальной школе думает, что коровы откладывают яйца.

Как пишет Daily Mail, благотворительная фирма "Школа кулинаров и кухонных приборов" опросила 1000 учеников в возрасте от 6 до 11 лет. Также отмечается, что в среднем трое из десяти детей не знали, что тунец – это рыба, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Еще один опрос, проведенный Британским фондом в 2017 году, показал, что каждый третий ребенок думает, что сыр выращивается с помощью растений.

Эксперты заявили, что дети в стране не имеют достаточных знаний о том, откуда берутся продукты питания.

Коровы откладывают яйца: британские дети ответили на интересующие вопросы

Коровы откладывают яйца: британские дети ответили на интересующие вопросы

Агропромышленный вестник

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны различия обучение в вузах Великобритании и Украины.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Интересно школьникам
Место
Великобритания
Теги
дети школа опрос
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