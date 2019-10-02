"Дети были внутри!" В детском саду на Закарпатье обвалился потолок

В селе Пушкино (Закарпатская область) в детском саду кусок бетонного потолка упал прямо на столики для занятий.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Детей в комнате тогда не было, потому что они как раз пошли на обеденный сон, говорится в сюжете местного телеканала "Sirius" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Прошло почти полгода, а потолок до сих пор в разрушенном состоянии. Также аварийным стал потолок и спальной комнаты.

Родители боятся отпускать детей в садик, однако почти все идут на работу и не имеют другого выхода. Ближайшее дошкольное учреждение находится в шести километрах от села.

"Мы можем купить что-то для детского комфорта, но ремонты делать мы не под силу и не должны", – рассказала мама дошкольника Наталья Кут.

С просьбой отремонтировать здание, которое было возведено в середине прошлого века, администрация заведения обращалась в район неоднократно. Чиновники ответили, что ходатайство приняли во внимание, однако до сих пор никакие меры не принимают.

За счет районной власти частично сделан ремонт садика и наполовину перекрыта крыша, однако к потолку дело так и не дошло.

Потолок в детском саду Скриншот видео

Потолок в детском саду Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в русской школе учителя заставили детей белить потолки.

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