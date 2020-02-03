Дети ловят их руками: в Луцке школа попала в скандал из-за мышей

Школа №3 города Луцка попала в скандал, потому что в учебном заведении завелись мыши.

Как говорится в сюжете местного ТРК "Аверс", грызуны даже залезают школьникам в портфели. А дети ловят их руками и выбрасывают в окно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мышь на уроке в одном из классов школы №3 города Луцка Скриншот

Мышь залезла в портфель ученику Скриншот

В соцсетях ученики активно распространяют снятых на видео мышей, которые бегают по кабинетам. Дети также отмечали, что из-за "новых жителей" часто срываются уроки.

Директор школы Виктор Савчук заявил, что всех грызунов уже выловили. Однако речь идет только о тех, которых видели на уроках у школьников. Полной дератизации помещений пока никто не собирается делать.

"Без мышей в этом году невозможно, ведь 2020 год, согласно восточному гороскопу, – год мыши. Понятно, что это все шутки. Когда обнаружили эту ситуацию, то выловили их", – отметил директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подвале школы Кривого Рога заживо замуровали котов.

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