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Дети ловят их руками: в Луцке школа попала в скандал из-за мышей

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Школа №3 города Луцка попала в скандал, потому что в учебном заведении завелись мыши.

Как говорится в сюжете местного ТРК "Аверс", грызуны даже залезают школьникам в портфели. А дети ловят их руками и выбрасывают в окно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мышь на уроке в одном из классов школы №3 города Луцка

Мышь на уроке в одном из классов школы №3 города Луцка

Скриншот

Мышь залезла в портфель ученику

Мышь залезла в портфель ученику

Скриншот

В соцсетях ученики активно распространяют снятых на видео мышей, которые бегают по кабинетам. Дети также отмечали, что из-за "новых жителей" часто срываются уроки.

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Директор школы Виктор Савчук заявил, что всех грызунов уже выловили. Однако речь идет только о тех, которых видели на уроках у школьников. Полной дератизации помещений пока никто не собирается делать.

"Без мышей в этом году невозможно, ведь 2020 год, согласно восточному гороскопу, – год мыши. Понятно, что это все шутки. Когда обнаружили эту ситуацию, то выловили их", – отметил директор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подвале школы Кривого Рога заживо замуровали котов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Луцк
Теги
Волынь скандал в школе конфликт в школе
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