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Дети будут мерзнуть? В Кропивницком разворовали деньги на отопление школ

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В Кропивницком подрядная организация присвоила более 240 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений города.

Как рассказали в пресс-служба областной прокуратуры, директору организации сообщили о подозрении, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"По версии следствия подозреваемая, включила к акту приема-передачи завышенную стоимость за потребленный Управлением образования городского совета города Кропивницкого природный газ, таким образом присвоив средства местного бюджета в размере 241 тысяча грн", – говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено достаточность доказательств для подозрения должностного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В Кропивницкому разворовали деньги на отопление школ

В Кропивницкому разворовали деньги на отопление школ

Как сообщал OBOZREVATEL, университеты США попали в скандал, потому что получали деньги и подарки из России.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Школа
Место
Украина Кропивницкий
Теги
школа коррупция
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