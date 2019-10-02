"Детей не отдадим!" Родители школьников на Херсонщине взбунтовались против качественного образования

Родители школьников на Херсонщине выступили против сокращения старших классов сразу в нескольких учебных заведениях Нововоронцовского района.

Районные чиновники с 1 января 2020 года планируют перевести учеников учиться в другие школы. Учителя, сельские головы и родители недовольны подобной оптимизацией и угрожают перекрыть трассу Марьянское–Берислав возле памятника арбузу, пишет Новый день (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, 9-11 классы сократят в Миролюбовской, Беляевской и Крещеновской школах. По мнению Миролюбовского сельского головы Олега Ярового, оптимизация УВК, который насчитывает 61 ученика, приведет в недалеком будущем к уничтожению села.

"Детям придется ежедневно вставать в шесть утра. Да и никто тогда учиться в старших классах не захочет. Ученики просто будут переходить в училища и колледжи. Я сам в таком случае не отдам ребенка в 10 или 11 класс. Лучше тогда уже в ПТУ", – добавил Беляевский сельский голова Александр Вансович.

Сельские головы Беляевки и Миролюбовки выступают против оптимизации местных школ новый день

"Если бы всех предупредили заранее, ученики могли бы пойти не в 10 класс, а поступить в другое учреждение. Это все надо было делать не так кардинально, дать какой-то период, предупредить заранее и учителей", – добавила директор Крещеновской ООШ Оксана Квитка.

Крещеновская школа новый день

Начальница отдела образования, молодежи и спорта Нововоронцовской РГА Татьяна Фоменко подчеркнула, что говорить о качественном образовании в Крещеновке, Беляевке и Миролюбовке не приходится. Ни одна из местных школ не улучшила качество знаний по результатам ВНО, не имеет победителей олимпиад и Малой академии наук.

Директор департамента образования, науки и молодежи Херсонской ОГА Евгений Криницкий объяснил, что проблема подобных школ этого района может быть решена только двумя путями: оптимизацией, что как раз и предлагает руководство отдела образования РГА, или финансированием школ из бюджета сельских советов.

Жители Миролюбовки возмущены также тем, что школа не может самостоятельно использовать неиспользованную образовательную субвенцию, потому что районные чиновники настаивают на обустройстве внутреннего школьного туалета. Они считают, что за 200 тысяч гривен, которые выделяют для этого, можно "все село застроить туалетами".

Советник министра образования Иванна Коберник на Facebook-странице объяснила, что в таких конфликтах показывают позиции учителей, родителей, чиновников, но не детей. Учащихся старших классов в этом случае используют как ресурс для удобства взрослых

"Отцов и учителей возмущает требование власти сделать в школе внутренний туалет. Они бы предпочли потратить эти деньги на зарплаты учителям. Подобное сейчас происходит по всей Украине. Не потому, что все осознали необходимость переводить детей в лучшие школы. Было время, была возможность все спланировать и подготовиться. Но все делается в последний момент – перед лицом потери государственной субвенции", – отметила Коберник.

Дорога между Петровкой и Крещеновкой новый день

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье родители школьников устроили громкий протест.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!