Депутата из Бангладеш выгнали из университета за мошенничество: подробности

Депутата парламента Бангладеш Таманну Нусрат выгнали из Открытого университета (Bangladesh Open University), потому что она наняла восемь двойников, чтобы те сдавали экзамены вместо нее.

Училась женщина на факультете искусств. Нусрат платила своим двойникам за сдачу минимум 13 тестов, пишет The Guardian (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы выгнали ее, потому что она совершила преступление. Мы отчислили ее, и у нее не будет шанса восстановиться", – рассказал ректор университета Ма Манан.

Двойники всегда были окружены депутатской охраной. Никто не мог ей сказать ни слова, потому что она с очень влиятельной семьи.

Отмечается, что в университетах Бангладеш мошенничество на тестах является распространенной практикой. Часто результаты экзаменов приходится отменять.

Слева - двойник, справа - депутат rt.com

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