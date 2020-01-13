Деньги ходят за воспитателем: Новосад анонсировала масштабное нововведение

В детсадах Украины внедрят принцип "деньги ходят за воспитателем" – правительство будет платить дошкольному заведению за ребенка в соответствии с определенной базовой стоимостью.

Как заявила министр образования Анна Новосад в эфире программы "Сніданок з 1+1", в законе о дошкольном образовании планируется введение нового подхода к его финансированию – поднятие финансирования на центральный уровень, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Сейчас в учреждениях дошкольного образования изменений нет. Поэтому 2020 год мы хотим посвятить изменению закона о дошкольном образовании. Мы хотим варьировать форму получения дошкольного образования и расширить возможности раннего развития", – объяснила Новосад.

По ее словам, существенно повысить заработные платы воспитателям будет чрезвычайно сложно. Правительство не имеет влияния на муниципальный бюджет. Сколько бы постановлений ни издавалось, они не означают, что на местах оклад будут выплачивать.

"Мы можем определить базовую стоимость получения дошкольного образования и фактически платить заведению за ребенка в соответствии с определенной базовой стоимости. Потому что сейчас мы финансируем только садик и не знаем, сколько в нем есть детей. Это сложный длительный процесс, сейчас будем только начинать дискуссию с профильным комитетом Верховной Рады", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования назвали причину, почему воспитателям детсадов не увеличат отпуск.

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