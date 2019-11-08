День студента в Украине традиционно будут отмечать 17 ноября и 25 января. А во всем мире Международный День студента празднуют в ноябре.

В США молодежь предпочитает шумным вечеринкам дома, в клубах или за городом. В Дании на День студента собираются семьей, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на УНІАН.

В Португалии студенты собираются в полночь у памятника королю Португалии и поют песни. Студенты в этот день обязательно одевают форму своего университета, а в городе Коимбра выпускники сжигают в котле ленты цвета своего факультета.

В Германии студентов часто освобождают от занятий и проводят спортивные соревнования. В Греции 17 ноября является годовщиной кровавых студенческих протестов 1973 года. Поэтому в этот день чествуют их память, принося цветы на могилы и устраивая митинги и демонстрации.

Однако в Украине 25 января как День студента становится все менее популярным. Украинские студенты отмечают свой день 17 ноября. Часто молодежь не идет на обучение, а отдыхает в клубах или общежитиях.

День студента-2019: когда и как отмечают праздник в мире и в Украине Tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 ноября отмечать День украинской письменности и языка.

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