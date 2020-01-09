Дегустация колбас для учителей: киевская школа попала в конфуз

Школа №275 имени Кравчука Владимира Деснянского района города Киева попала в скандал из-за дегустации колбас и сосисок для учителей в помещении учебного заведения.

Об инциденте рассказала соучредитель ОО "БАТЬКИ SOS" Елена Бондаренко в Facebook. Она напомнила, что школа – это коммунальное образовательное учреждение, где запрещена внутренняя реклама и торговля, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если школы не могут гордиться уровнем образования, то директор может с гордостью сообщить, что в его учебном заведении состоялась дегустация колбас и сосисок! Вот! Гордимся! Ну хоть колбасы безвозмездно учителя поели. Думаю, если кто-то захотел купить, то им же тоже не отказали, ну чего же людей просто так дразнить. Знаем мы эти презентации, которые плавно переходят в продажу", – отметила Бондаренко.

В Киеве в школе проводили дегустацию колбас Facebook Елена Бондаренко

Директор школы распространила новость о дегустации Facebook Елена Бондаренко

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент. Они отмечали, что школа уже неоднократно попадала в скандалы. Также в комментариях написали, что узнали кабинет, в котором проводилась дегустация, – в нем учится 3 класс.

"У меня там ребенок учится. Лучше бы за вахтерами следили, которые хамят родителям", "О, знакомый интерьер нашего 3-Б класса, в котором учится мой ребенок", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Компания-производитель, которая проводила дегустацию, отреагировала на пост Бондаренко и признала свою вину.

"Мы только начинаем свою активную деятельность, поэтому искренне благодарим, что обратили внимание на "прокол" в нашей стратегии привлечения клиентов. Были уверены, что несем добро учителям, а нанесли репутационные потери", – отметили в компании.

Компания, которая проводила дегустацию, извинилась Facebook Елена Бондаренко

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом в школе во время уроков чиновники устроили пьянку.

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