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Чтобы не гнили яблоки: Елена Зеленская раскрыла планы по питанию в школах

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Первая леди Елена Зеленская рассказала, что планирует в рамках реформы школьного питания сделать классификацию учебных заведений, которым государство будет помогать по-разному.

Об этом рассказала супруга президента в интервью ТСН.Тиждень. По ее словам, решение сосредоточить свою деятельность на реформировании питания принято из-за низкого качества приготовленной пищи в школах и крайне ужасного обслуживания, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования. В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка? У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их очень много", – заметила Зеленская.

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Украинские школьники также поддержали идею первой леди по уменьшению количества углеводов в рационе питания. Они еще и предложили воспитывать кулинарные привычки у взрослых, потому что сами уже сознательно относятся к тому, что едят.

Зеленская раскрыла планы по питанию в школах

Зеленская раскрыла планы по питанию в школах

"Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей – это для ежедневного потребления плохо. В понедельник хорошо. А во вторник – давайте еще и салатик добавим", – отметила первая леди .

Кроме реформы школьного питания, которую вместе с командой готовили полгода, Зеленская имеет немало других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская узнала страшные вещи о школьном питании.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Питание Школа
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
питание школа дети
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Конченая дура
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Гнилыми яблоками школьников кормить?
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