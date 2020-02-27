Что украинцы думают о русском языке в школах: появились данные опроса

Почти треть украинцев выступили за обеспечение русскоязычным гражданам Украины права получать школьное образование на русском языке по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

Так, 40% опрошенных не против, чтобы преподавалось на русском языке в школах на территориях Украины, где этого желает большинство населения. Опрос также показал, что 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

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Вместе с тем 37% опрошенных поддержали то, что государство должно обеспечить право общения с чиновниками на русском языке по всей территории Украины. А 31% респондентов выступили за то, чтобы соответствующее право обеспечивали только там, где большинство населения этого желает. Почти треть (28%) не поддержали эту идею.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, в ходе которого проведено 1500 интервью.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

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