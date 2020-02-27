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Что украинцы думают о русском языке в школах: появились данные опроса

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Почти треть украинцев выступили за обеспечение русскоязычным гражданам Украины права получать школьное образование на русском языке по всей территории страны.

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

Так, 40% опрошенных не против, чтобы преподавалось на русском языке в школах на территориях Украины, где этого желает большинство населения. Опрос также показал, что 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права.

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Вместе с тем 37% опрошенных поддержали то, что государство должно обеспечить право общения с чиновниками на русском языке по всей территории Украины. А 31% респондентов выступили за то, чтобы соответствующее право обеспечивали только там, где большинство населения этого желает. Почти треть (28%) не поддержали эту идею.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, в ходе которого проведено 1500 интервью.

Что украинцы думают о русском языке в школах: появились данные опроса

Что украинцы думают о русском языке в школах: появились данные опроса

Zaxid.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большинство украинцев признали, что на востоке Украины идет война с Россией и высказались за возвращение оккупированных территорий на прежних условиях без "особого статуса".

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
новости опрос русский язык школа
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-этот предмет изучать обязательно !!!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед мороза,9 Мая и придумали себе голодомор ,хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей ,чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы уже боитесь быть человеком.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да что тут говорить то?в РФ есть украинские школы садики и вузы?нет ну вот когда будут тогда и у нас будут!!!!у нас Украина а не роция!!!и государство не обязано тратить деньги налогоплательщиков на не родной язык!а кто хочет учиться на русском пожалуйста пусть идут в приватные школы и нанимают рерпетиторов!!!!государственный язык украинский значить образование в гос учреждении должно быть на украинском!!!где это видано что в англи есть государственные русские школы?или в США или в Германии????нет ну так с чего это должно быть у нас?я бы ещё и заставил при получении паспорта сдавать экзамен по украинскому языку!!!и что бы не зная украинского нельзя было устроиться на любую гос службу!!!
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