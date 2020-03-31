Во время карантина появилось еще больше времени на просмотр фильмов и сериалов, но и не следует забывать о книгах, с помощью которых можно увеличить словарный запас или тренировать память.

Поэтому hromadske собрало рекомендации от известных украинских писателей, что стоит прочитать украинском. Как показал опрос, проведенный в ноябре 2019 года, 74% жителей Украины любят читать в бумажном формате, а 21% – предпочитают электронным книгам. Однако и во время карантина читать бумажные книги не проблема, ведь их можно заказать в интернет-магазинах.

Что почитать во время карантина: советы от украинских писателей osvitanova.com.ua

София Андрухович

Луи-Фердинан Селин, "Смерть в кредит" – роман блестящего и неоднозначного француза, который я читаю как раз сейчас и поэтому не могла не посоветовать. События "Смерти в кредит" предшествуют событиям, описанным в другом известном романе Селина, одном из самых страшных и правдивых романов о войне – "Путешествие на край ночи".

Проза Селина грубая, безжалостная, полна гротеска. Сейчас она принесет утешение не каждому читателю. Но тем, кто склонен к тяжелому юмору в любых сложных ситуациях, кто умеет разглядеть и почувствовать человечность и сострадание среди грязи и беспросветности, Селин станет очень особенным собеседником.

Юрий Косач, "Володарка Понтиди" – роман одного из самых интересных украинских писателей, племянника Леси Украинки (ценного, однако, не этим, а своим богатым талантом). Это то, что может пригодиться, когда хочется окунуться в параллельный мир, удаленный от реальности и все же близок.

Екатерина Бабкина, "Мой дедушка танцевал лучше всех" – филигранная, лаконичная, мастерская проза, которая пронизывает, трогает и впечатляет. Истории наших современников, которые до боли напоминают знакомых нам людей, соседей, прохожих, одноклассников, нас самих, обреченность и невозможность вырваться из сценариев предыдущих поколений, переклички древней и нынешней войн. Но самое важное: любовь, которая непостижимым образом остается во всем и со всеми.

Екатерина Бабкина "Мой дедушка танцевал лучше всех" komorabooks.com

Андрей Курков

Евгений Положий, "Мэри и ее аэропорт" – это один из его первых романов. Положия надо читать, чтобы добавить себе в настроение немного сентиментального романтизма.

Филипп Сэндс в своей книге "Восточно-Западная улица" открывает для нас историю возникновения терминов "геноцид" и "преступление против человечества". Мало кто знает, что эти сроки связаны не только с Нюрнбергским процессом, но и со Львовом.

Мартин Поллак, "Император Америки" – нон-фикшн, документальная книга, которая читается, как роман. Страшно интересная и переворачивает вверх дном все, что мы раньше знали об эмиграции из Буковины и Галичины в Америку и Канаду.

Юрий Позаяк, Виктор Недоступ и Семен Либонь "Пропала грамота" – сборник с чувством юмора от трех поэтов всегда улучшит настроение под вечер, если вам надоело пить виски.

Юрий Позаяк, Виктор Недоступ и Семен Либонь "Пропала грамота" Twitter @grekhov

Мирослав Лаюк

Роман "Слепота" португальского писателя Жозе Сарамаго, в отличие от глупых кинолякалок о эпидемии, является достаточно убедительной притчей о том, как будет функционировать цивилизация, когда наступит худшая пандемия.

"Антология украинской поэзии ХХ века. От Тычины к Жадану", "Антология молодой украинской поэзии III тысячелетия" – это собрание лучших украинских стихов за последние 100 лет.

В "Метаморфозах" Овидий говорит, что был возраст золотой, потом серебряный, медный, железный. Все завершается переходом в иное состояние, мир переливается из одного состояния в другое. Главное – в этом теченим найти и осознать себя как действенную единицу, которая принимает то, что против некоторых направлений не поплывешь, однако по крайней мере стоит искать спасительный жилет.

Овидий "Метаморфозы" knygy.com.ua

Владимир Ермоленко

Новый роман Софии Андрухович "Амадока" – пожалуй, одна из главных литературных событий года в Украине. Роман-эпос, где скрещиваются множество историй – о жестокости и человечностм, памятм и беспамятстве, уничтожении и выживании. Холокост в Украине и Расстрелянное Возрождение, война на Донбассе и встреча разных памятей, еврейская духовная традиция и украинская духовная традиция.

Уже древняя книга "Муза Роксоланская" нашего классика Валерия Шевчука, писателя и историка, раскрывает то, что у нас почти забытое: украинскую культуру Ренессанса и Барокко. Например, латиноязычную украинскую поэзию. Также прочитайте его свеженькую и также двухтомную "Казацкое государство как идею".

Леонид Ушкалов, к сожалению, ушел в лучший мир – но сокровищ, которые он нам оставил, хватит на всю жизнь. Один из них – биография Михаила Драгоманова в книге "Очарование энергии. Михаил Драгоманов". Из этой книги вы поймете, почему в украинской традиции есть рациональность и просвещение, а не только эмоции и страдания; почему украинский анархизм отличается от российского – и очень близок к политическим традициям Европы. А также почему грандиозные вещи порой делаются вопреки обстоятельствам, а не благодаря им.

Леонид Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов" duh-i-litera.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула назвал топ-6 интересных книг для школьников.

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