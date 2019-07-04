Что едят на завтрак дети в разных странах мира? Опубликованные интересные фото

Завтрак – самый важный прием пищи. В каждой стране он отличается. Поэтому дети утром могут завтракать как маринованными огурцами, так и блинами с перцем чили.

Как пишет Bigpicture, если родителям надоели однообразные блюда, то они могут посмотреть, как питаются разные нации, и чему-то несколько в них научиться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Саки Сузуки из Токио в основном питается соевыми бобами натто, рисом, мисо-супом, тыквой сквош, маринованными огурцами, омлетом и жареным лососем.

В восьмилетней Доа Ганс Гурсой из Стамбула завтрак состоится из следующего: тост с медом и сметаной, маслины и оливки, жареные с острой колбасой яйца, масло, яйца вкрутую, густой виноградный сироп (бекмез) с тахины (густая жирная паста из молотого кунжута), сыры из коровьего, овечьего и козьего молока, джемы из айвы и ежевики, хлеб, помидоры, огурцы, белый редис и свежие овощи, паста из жареных красных перцев, халва из фундука, молоко и апельсиновый сок.

завтрак детей bigpicture.ru

Шестилетний Нафанаил Фитши Пикард из Парижа ест утром киви, багет с маслом и ежевичным вареньем, сухой завтрак с молоком и свежевыжатый апельсиновый сок.

Эмили Катумба с Читедзе (Малави) имеет на завтрак кашу из кукурузной и арахисовой муки; блины из кукурузной муки с добавлением лука, чеснока и перца чили; отварной картофель, тыкву и напиток из сушеных цветов гибискуса и сахара.

Исландка Бирт Гудрун Брин Бринярсдоттир питается утром овсяной кашей с коричневым сахаром, кленовым сиропом, маслом и фруктами; рыбьим жиром и молоком.

Пятилетняя Вел Бордрез из Амстердама любит на завтрак выпить стакан молока и съесть хлеб с маслом и сладкой посыпкой.

Бразильцы Арица Доменика Феррейра и Хаким Хорхе Феррейра Гомес на завтрак получают шоколадное молоко, кофе, ветчину, сыр и хлеб с маслом.

Филипп и Шелин из Малави завтракают сладким кукурузным хлебом (шикондамойо), отварным картофелем и черным чаем с сахаром.

Коки Хаяси с Токио получает на завтрак зеленый перец, обжаренный с сушеной рыбой и кунжутом; рис, политый сырым яйцом; блюдо из лотоса, корни лопуха и моркови (кинпира) мисо-суп, виноград, нарезанную грушу и молоко.

Девятилетняя Ойкю Озарслан из Стамбула завтракает черным хлебом, оливками, маслинами, шоколадной пастой, помидорами, яйцом вкрутую, клубничным джемом, маслом с медом, сортами турецкого сыра: фета, сыр из коровьего и козьего молока

В Тьяго Буэно Янг из Сан-Паулу (Бразилия) завтрак состоит из: шоколадного молока, кукурузных хлопьев, бананового пирога, сладкого белого хлеба с мягким сливочным сыром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, чем накормить ребенка, которая отказывается от любой пищи.

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