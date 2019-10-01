Чтение без букв и сериалы на уроках: двое украинских учителей поразили необычными подходами к обучению

Львовская учительница Елена Гальвицкая и тернопольской педагог Василий Дяков поразили украинцев необычными методиками обучения.

Гальвицкая работает в львовской школе №24 имени Марии Конопницкой. Она стала одной из 10 претендентов на получение национальной премии Global Teacher Prize Ukraine. Учительница начальных классов практикует особую методику, пишет газета "Експрес".

"Я учу первоклашек читать без букв и букваря, используя методику известного педагога Якова Чепиги "От текста к букве". Сначала учителя изучают с детьми буквы, далее учат складывать их – сначала в склады, затем – в слова. Но ребенок воспринимает мир целостно, интегрировано, такой способ обучения для него искусственный и непонятный", – рассказала Гальвицкая.

По методу Чепиги ребенок копирует слова "я", "мама", "папа", узнает, что они означают, уже может их прочитать и написать. Новый урок – новые слова. По этой методике первоклассники начинают читать через три месяца сразу целыми словами.

Елена Гальвицкая Газета "Экспресс"

Василий Дяков вошел в топ-50 номинантов премии Global Teacher Prize Ukraine.

Он преподает основы здоровья и историю в Залищецкой государственной гимназии (Тернопольская область).

Чтобы заинтересовать детей, Дяков при изучении основ здоровья использует видеосюжеты, образовательные фильмы, отрывки сериалов, примеры из собственной жизни. На уроках истории учитель использует структурно-логический подход, чтобы ученики понимали историческую последовательность и суть процессов.

"Мечтаю, чтобы издали учебник по истории в форме комиксов. Уверен, это будет очень эффективный проект. Персонифицированные исторические фигуры дети запомнят быстрее, чем сухие факты", – добавил педагог.

школа Нуш

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобразования придумали, как поднять зарплаты учителям.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!