Черви на обед: школа в Одессе попала в скандал из-за столовой

В школе № 66 города Одессы разгорелся скандал, потому что в супе, которым кормили учеников, обнаружили червей.
Об инциденте стало известно из анонимного заявления № П1-60762, которое подали в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета и прикрепили соответствующие фото школьных блюд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Вот такой суп с "белком", по словам работников школы № 66, дают детям на обед уже неделю", – говорится в обращении.
Также заявитель напомнил о массовом отравлении, которое недавно случилось в местной школе № 11.
Отмечается, что обращение рассмотрели и поручили Департаменту образования и науки Одесского городского совета устранить проблему до 22 октября.
Суп с червями
1535.odessa.ua
Суп с червями
1535.odessa.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, появились нюансы о питании детей в школах Киева.
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