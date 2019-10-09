Черви на обед: школа в Одессе попала в скандал из-за столовой

В школе № 66 города Одессы разгорелся скандал, потому что в супе, которым кормили учеников, обнаружили червей.

Об инциденте стало известно из анонимного заявления № П1-60762, которое подали в Единый центр обращения граждан Одесского городского совета и прикрепили соответствующие фото школьных блюд (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Вот такой суп с "белком", по словам работников школы № 66, дают детям на обед уже неделю", – говорится в обращении.

Также заявитель напомнил о массовом отравлении, которое недавно случилось в местной школе № 11.

Отмечается, что обращение рассмотрели и поручили Департаменту образования и науки Одесского городского совета устранить проблему до 22 октября.

Суп с червями 1535.odessa.ua

Суп с червями 1535.odessa.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, появились нюансы о питании детей в школах Киева.

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