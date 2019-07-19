Чем занять ребенка на летних каникулах: советы экспертов

Одно из исследований (2013 год, США) показало, что 90% учителей тратят от трех недель на повторение прошлогоднего материала в начале нового учебного года. Поэтому эксперты рассказали, стоит ли и как родителям влиять на "летнее забывания".

Как пишет НУШ, детский врач-психиатр, психотерапевт Татьяна Скрипник советует помнить родителям, что ребенок – не мешок, который надо постоянно пичкать знаниями.

"Нужно показать ребенку, какой разнообразен окружающий мир. И делать это не только через экран смартфона или компьютера. Так может быть, но это надо сочетать с впечатлениями. Например, посещать музеи, выставки, мастер-классы, путешествовать", – рассказала Скрипник.

Родители также должны быть примером. Если взрослые не берут в руки книг или читают только посты в фейсбуке, нельзя ожидать, что дети вдруг возьмутся за чтение.

Учительница третьего пилотного класса НУШ школы №35 Киева Галина Олещинська посоветовала вести "Дневники летних впечатлений". В них дети будут зарисовывать и описывать события своей жизни на каникулах. Можно договариваться со школьниками о том, что они будут читать 15-20 минут ежедневно. Но это по желанию.

Если этим летом поехать в настоящую отпуск не удастся – родителям советуют с помощью интернета спланировать с ребенком будущую или отправиться в виртуальную. В сети есть множество виртуальных 3D-туров, а каждый город имеет свой исторический сайт.

обучение детей Cambridge.ua

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